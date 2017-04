De spanning in het klassement van de ESM Gouden Schoen neemt met de week toe. Lionel Messi blijft koploper, maar op de posities achter hem is het dringen geblazen. Liefst drie spelers delen plek twee.

Bas Dost kwam van het trio als enige dit weekend niet tot scoren. Iets dat trouwens ook gold voor Lionel Messi, die met 25 doelpunten wel topscorer blijft. De topschutters in de Bundesliga wisten het doel wel volop te vinden. Robert Lewandowski was zaterdag goed voor een hattrick in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg (6-0). De Poolse goalgetter bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 24. Datzelfde deed Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller van Borussia Dortmund bracht zijn ploeg op voorsprong in de Kohlenpottderby tegen Schalke 04, maar meer dan een punt leverde dat na afloop niet op.

Op de vijfde plaats zijn ook drie spelers te vinden. Edin Dzeko maakte beide treffers namens AS Roma tegen Empoli, terwijl Luis Suárez en Andrea Belotti allebei één keer de netten lieten trillen. Suárez deed dat namens FC Barcelona in de uitwedstrijd tegen Granada CF. Belotti zorgde voor de 2-2 eindstand in de thuiswedstrijd tegen Udinese. Dit trio heeft nu 23 doelpunten gemaakt in de huidige jaargang. Achter hen zijn er weinig verschuivingen.

De topscorer van de Eredivisie, Nicolai Jörgensen van Feyenoord, wist opnieuw niet te scoren. De Deense international moest De Klassieker bij Ajax al snel voor gezien houden vanwege een hamstringblessure. Daardoor zakte hij naar plek 27 op de ranglijst. Hij werd gepasseerd door Marcus Berg, die opnieuw twee keer scoorde voor Panathinaikos. Reza Ghoochannejhad klom door zijn openingsdoelpunt voor sc Heerenveen bij Heracles Almelo naar plek 42. Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel steeg door zijn twee treffers in de Gelderse derby tegen NEC naar positie 54.

ESM Gouden Schoen 2016/’17

Datum: 3 april 2017

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 25 x 2 = 50

2. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 24 x 2 = 48

Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 24 x 2 = 48

Robert Lewandowski (FC Bayern München) 24 x 2 = 48

5. Andrea Belotti (Torino FC) 23 x 2 = 46

Edin Džeko (AS Roma) 23 x 2 = 46

Luis Suárez (FC Barcelona) 23 x 2 = 46

8. Anthony Modeste (1.FC Köln) 22 x 2 = 44

9. Romelu Lukaku (Everton FC) 21 x 2 = 42

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 27 x 1,5 = 40,5

11. Mauro Icardi (Internazionale) 20 x 2 = 40

Dries Mertens (SSC Napoli) 20 x 2 = 40

13. Gonzalo Higuaín (Juventus) 19 x 2 = 38

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 19 x 2 = 38

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 19 x 2 = 38

16. Ciro Immobile (Lazio Roma) 18 x 2 = 36

Alexis Sánchez (Arsenal) 18 x 2 = 36

18. Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 23 x 1,5 = 34,5

19. Diego Costa (Chelsea) 17 x 2 = 34

20. Francisco Soares ‘Tiquinho’ (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 16 x 2 = 32

21. Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 15 x 2 = 30

Marcus Berg (Panathinaikos) 20 x 1,5 = 30

Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 20 x 1,5 = 30

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 15 x 2 = 30

André Silva (FC Porto) 15 x 2 = 30

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 20 x 1,5 = 30

27. Christian Gytkjaer (Rosenborg BK) 19 x 1,5 = 28,5

Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 19 x 1,5 = 28,5

Geplaatst op 04 april 2017 om 09:35