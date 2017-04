Het Nederlands vrouwenelftal traint dinsdag voor de tweede keer in aanloop naar de oefeninterland tegen Frankrijk. De Oranjeleeuwinnen starten om 11.30 uur op de KNVB Campus in Zeist. De oefensessie is openbaar.

Woensdag trainen de Oranjevrouwen achter gesloten deuren. Donderdag om 18.00 uur is het team te vinden in Stadion De Galgenwaard in Utrecht. Vrijdag om 20.00 uur begint in datzelfde stadion de oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Het is dan nog precies honderd dagen tot het EK in eigen land.

Geplaatst op 04 april 2017 om 11:21