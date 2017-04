Feyenoord moet haar laatste zes wedstrijden winnen en niet meer naar de concurrentie kijken. Dan wordt de ploeg 'gewoon' kampioen. De eerste horde heet Go Ahead Eagles. Wordt het een eitje om woensdag te winnen van dat team, of lijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan?

Mentale dreun

Feyenoord kreeg zondag een tik te verwerken. De ploeg verloor met 2-1 van Ajax en staat nu nog maar drie punten voor op de Amsterdammers. Verliezen is het team dit seizoen niet gewend. Dat gebeurde pas twee keer eerder, met 1-0 van Sparta Rotterdam en met 1-0 van... Go Ahead Eagles. De week na Sparta revancheerde de ploeg zich. AZ werd met 5-2 verslagen. De week na Go Ahead Eagles moest PEC Zwolle er met 3-0 aan geloven. Het is dus maar de vraag hoe erg de nederlaag doordreunt in Rotterdam-Zuid. De mannen van trainer Giovanni van Bronckhorst beseffen zich namelijk ook terdege dat ze de titel binnen handbereik hebben.



Selectie



Niet iedereen is fit bij Feyenoord. Naast de al enige tijd geblesseerde Bilal Basacikoglu, Sven van Beek en Terence Kongolo kan Van Brockhorst mogelijk ook geen beroep doen op Rick Karsdorp en Nicolai Jörgensen. Eerstgenoemde heeft zijn knieband slechts licht verrekt, laatstgenoemde heeft last van zijn hamstring. De kans dat beide voetballers de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles halen, is echter aanwezig. Van Brockhorst gaf dinsdag op de persconferentie aan dat Jörgensen mee heeft getraind en de kans aanwezig is dat hij speelt en dat Karsdorp twijfelachtig is. Mochten beide spelers niet in actie kunnen komen, starten waarschijnlijk Bart Nieuwkoop en Michiel Kramer.



Eerder dit seizoen



Gezien de stand op de ranglijst hoeft Feyenoord zich geen zorgen te maken. De koploper heeft maar liefst 46 punten meer dan de nummer zeventien in de stand. Toch ging het eerder dit seizoen mis voor de koploper. Go Ahead Eagles won met 1-0, Jarchinio Antonia maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Basacikoglu en Kongolo stonden toen nog gewoon in de basis. Op basis van die ontmoeting moet Feyenoord dus wel degelijk aan de bak.

Onderlinge balans

Feyenoord en Go Ahead Eagles speelden in de historie 67 keer tegen elkaar. Eerstgenoemde won 38 van die ontmoetingen, laatstgenoemde slechts elf. Achttien keer eindigde het duel in een gelijkspel. Het doelsaldo is met 134 tegen 61 doelpunten in het voordeel van de Rotterdammers. De laatste tien ontmoetingen leverden vier keer een zege op voor Go Ahead Eagles. Vier ontmoetingen eindigden in een gelijkspel, slechts tweemaal wist Feyenoord te winnen. Wat dat betreft, moet de ploeg uit Rotterdam-Zuid op scherp staan.

Maaskant



Gelukkig voor Feyenoord is er nog een positieve statistiek. Van Bronckhorst mag dan als trainer nog nooit gewonnen hebben van Go Ahead Eagles (één duel), trainer Robert Maaskant van Go Ahead Eagles heeft ook een beroerde balans als het gaat om duels met Feyenoord. Hij coachete er achttien en verloor er daar maar liefst veertien van.



Onze voorspelling?

Wij verwachten dat Feyenoord zich woensdag niet gek laat maken en 'gewoon' wint van Go Ahead Eagles. Al kan een kat in het nauw, Go Ahead heeft de punten nog héél hard nodig, natuurlijk rare sprongen maken.

