Dinsdagavond is het weer smullen in de Engelse Premier League. Op Old Trafford neemt Manchester United het op tegen het Everton van trainer Ronald Koeman. Ook op 22 april 2012 stonden beide ploeg tegenover elkaar in de voetbaltempel van Manchester. Destijds waren de toeschouwers getuige van een waar spektakelstuk, met een eindstand van 4-4.

Kroatisch international Nikica Jelavić, tegenwoordig uitkomend voor Guizhou Zhicheng, opende na een half uur de score met een fraaie kopbal. Rooney deed zijn oude ploeg pijn door al snel gelijk te maken. Na rust leken Danny Welbeck (heerlijke uithaal) en Nani hun club een eenvoudige overwinning te bezorgen, door de score op te voeren naar 3-1.

Fellaini – destijds nog Everton – liet de bezoekers uit Liverpool nog even hopen, maar Rooney tekende twintig minuten voor tijd voor de 4-2. Terwijl alles en iedereen uitging van een nederlaag voor Everton, dachten Jelavić en Pienaar daar anders over. In de laatste tien minuten moest David de Gea nog twee keer vissen, waardoor de riante koppositie van Manchester United ineens veel minder stevig werd.

Bizarre titelrace

Het fantastische gelijkspel tussen Manchester United en Everton bleek in 2012 de opmaat voor een onvergetelijk slotstuk van het seizoen. Na de 4-4 bedroeg de voorsprong van koploper United nog drie punten op stadsgenoot Manchester City. Op het programma stonden nog drie duels, waaronder de stadsderby, op maandag 30 april. City versloeg daarin de grote broer en kwam in punten gelijk met The Red Devils.

Tijdens speelronde 37 wonnen United en City allebei, wat betekende dat alles beslist zou worden op de laatste speeldag. Krankzinnig. Dat werd het. Terwijl United moeizaam de drie punten binnen harkte bij Sunderland (0-1), leek City het te verknallen. Thuis tegen Queens Park Rangers stond het bij het ingaan van de extra tijd nog 1-2 voor de bezoekers. Treffers van Edin Džeko en Sergio Agüero draaiden in de laatste minuten alles om en lieten het City of Manchester Stadium ontploffen.

Voor het eerst sinds 1968 vierde Manchester City het kampioenschap, mede doordat United het een paar weken eerder liet afweten tegen Everton…

Geplaatst op 04 april 2017 om 15:39