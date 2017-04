PUTTEN - De speelsters van Onder 19 Vrouwen zijn dinsdag in de stralende zon vol enthousiasme begonnen aan hun voorbereiding op de Eliteronde voor het EK in Noord-Ierland. Bondscoach Jessica Torny kon beschikken over een fitte groep.

De ploeg trainde bijna twee uur op pass- en trapvormen, partijvormen en standaardsituaties. De selectie bestaat uit veel speelsters die over zijn gekomen van Onder 17 Vrouwen, maar ook een aantal voetbalsters die afgelopen jaargang te bewonderen waren op het EK in Slowakije. Woensdag traint de groep besloten, donderdag start de Eliteronde.

Programma

Donderdag 6 april 2017:

19.30 uur Slovenië - Nederland (SDC Putten, Putten)

Zaterdag 8 april 2017:

16.00 uur Nederland – Portugal (Robur et Velocitas, Apeldoorn)

Dinsdag 11 april 2017:

19.00 uur Nederland – Frankrijk (SDC Putten, Putten)

Geplaatst op 04 april 2017 om 23:49