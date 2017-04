Maud Roetgering mag donderdag een bijzondere taak verrichten. De aanvoerster van FC Twente Vrouwen brengt dan de EK Trophy naar De Grolsch Veste. De EK-ambassadrice van de stad Enschede stelt het voorwerp voor het duel tussen de mannen van FC Twente en PSV tentoon.

Een dag later is het vrijdag 7 april. Dat is exact honderd dagen voor het EK in eigen land losbarst. De Oranjevrouwen spelen op die dag een oefeninterland tegen Frankrijk. Die wedstrijd begint om 20.00 uur en wordt gespeeld in Stadion De Galgenwaard in Utrecht.

