Het Nederlands vrouwenelftal belegt woensdag een besloten training in aanloop naar de oefeninterland tegen Frankrijk. Donderdag zijn de deuren weer open. Dan zijn de Oranjevrouwen te bewonderen om 18.00 uur te bewonderen in Stadion De Galgenwaard.

Nederland bereidt zich voor op het vriendschappelijke duel van aanstaande vrijdag 7 april met Frankrijk. Oranje trapt dan om 20.00 uur af in Stadion De Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later, op dinsdag 11 april om 19.00 uur, staat in stadion De Vijverberg in Doetinchem de ontmoeting met IJsland op het programma.

Geplaatst op 05 april 2017 om 09:00