Ondanks het vaak geweldige spel en ondanks de 2-1 zege op Feyenoord heeft Ajax zich zondagmiddag in de Arena flink tekort gedaan. Toen alle Ajacieden en Feyenoorders maandagmorgen wakker werden, was de achterstand in punten voor Ajax weliswaar teruggelopen tot drie punten (69 tegen 66), maar bedroeg het verschil in doelsaldo nog altijd +10 in het voordeel van Feyenoord. Terwijl die bij een uitslag van bijvoorbeeld 4-0 slechts +4 was geweest.

In de media is er veel aandacht voor het feit dat Ajax het vooral na de donderdagse Europa League-wedstrijden in de Eredivisie vaak moeilijk had. Een perfect voorbeeld was dat 1-1 gelijkspel tegen Excelsior, drie dagen na die imponeerde zege op FC Kopenhagen. In de komende dagen dreigt dat weer natuurlijk. Drie dagen na de uitwedstrijd bij Schalke ontvangt Ajax sc Heerenveen en een week later is de topper bij PSV, direct na de tweede wedstrijd tegen de Duitsers. Dat er inmiddels berichten zijn dat de KNVB onderzoekt of met name deze laatste wedstrijd een dagje kan worden uitgesteld, is dan ook in Amsterdam met vreugde ontvangen.

Toch: als Ajax GEEN kampioen wordt dan komt dat niet door dat puntverlies na Europa League-wedstrijden. De vijf punten die Ajax helemaal aan het begin van het seizoen verspeelde in thuiswedstrijden tegen Willem II (1-2) en Roda JC (2-2) liggen de Amsterdammers als sinds augustus als een steen op de maag. En eigenlijk komt daar nu die 2-1 tegen Feyenoord (met al die gemiste kansen) bij.

De wedstrijd van woensdag tegen AZ is voor Ajax typisch weer zo'n wedstrijd waarin gemakzucht en een beetje zelfoverschatting op de loer liggen. De Alkmaarders kunnen ontspannen naar de ArenA afreizen. Sinds de bekerhalve finale tegen sc Cambuur heeft de Eredivisie toch wat minder prioriteit. Met die gedeelde vijfde plaats is AZ al min of meer zeker van deelname aan de Play-off's, ook al is dat zeer nadrukkelijk 'Plan B'.

Op 30 april immers wacht de KNVB Beker-finale tegen Vitesse en als die wedstrijd gewonnen wordt, is AZ's seizoen meer dan geslaagd. Tot dat moment zullen de Alkmaarse spelers in hun wedstrijden tegen Ajax, Roda JC, Heracles en FC Twente vooral heel willen blijven. Zaterdagavond verspeelde AZ twee punten in een thuiswedstrijd (0-0) tegen het zwakke FC Utrecht. Verdediger Ron Vlaar was weer terug in de basisopstelling. Alireza Jahanbakhsh ontbrak helemaal in de selectie van John van den Brom omdat hij te laat op het stadion kwam, maar zal er in de ArenA wel weer bij zijn.

Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Alkmaar in 2-2. Op zondag 6 november maakte Wout Weghorst voor AZ een vroeg openingsdoelpunt en een late gelijkmaker. Daartussen scoorden Bertrand Traoré (47') en Davy Klaassen (62') voor Ajax. Vorig seizoen was Ajax in de ArenA duidelijk de sterkste (4-1). Gaan de Amsterdammers ditmaal duur puntverlies voorkomen tegen AZ?

Geplaatst op 05 april 2017 om 18:22