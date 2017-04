Tot een jaar of tien geleden was Willem II een echte 'angstgegner' voor ADO Den Haag. Vanaf de zeventiger jaren, toen ADO nog een echte grootmacht was, tot aan het begin van de eeuw kenden beide clubs een bijna tegenovergestelde historie. Terwijl ADO een aantal keren degradeerde en maar hoogst zelden in het linkerrijtje van de ranglijst eindigde, daar marcheerde Willem II langzaam maar zeker naar de top en speelde onder leiding van Co Adriaanse in het seizoen 1999/2000 zelfs in de Champions League.

Maar hoewel de onderlinge balans nog steeds in het voordeel is van de Tilburgers, die van de 49 Eredivisiewedstrijden er 19 wonnen (tegen ADO 15x en ook 15x een gelijkspel), trekt ADO al vanaf 2009 meestal aan het langste eind. Sinds een 3-3 in Tilburg op zondag 19 april 2009, een wedstrijd waarin ADO een 0-3 voorsprong verspeelde, troffen de teams elkaar 12 keer. ADO won zeven van die duels en Willem II slechts één.

Ook de laatste twee ontmoetingen eindigden beide in ADO-zeges. Op zondag 17 april 2016 wonnen de Hagenaars met 0-2 in Tilburg (goals Mike Havenaar en een eigen doelpunt van Frank van der Struijk) en eerder dit seizoen kwam in het Kyocera Stadion een 1-0 op het scorebord (treffer van Tom Beugelsdijk, die na zijn schorsing woensdagavond in het Koning Willem II Stadion weer beschikbaar is).

Sinds die wedstrijd op 5 november is er in Den Haag veel veranderd en herstelt de club zich langzaam maar zeker van het volledig mislukte bewind van Željko Petrović. Het inhalen van een schrikbarend grote conditieachterstand is zonder al te grote blessureproblemen verlopen, wat dragende spelers als Meijers, Havenaar en Malone spelen weer, de keeperswissel Ernestas Šetkus / Robert Zwinkels pakte goed uit en ook de technische staf werkt weer mét elkaar in plaats van tegen elkaar. En wellicht het belangrijkste: in Den Haag is er al geruime tijd geen 'alibi gezeik' over de Chinezen meer vernomen.

Het was bijna acht maanden geleden (vrijdag 19 augustus) dat ADO in een Eredivisiewedstrijd meer dan één keer had gescoord. Afgelopen zondag maakte Groenendijk zich bij voorbaat al populair bij veel ADO-fans door Ruben Schaken uit de ploeg te laten. En - toeval of niet - vervanger Sheraldo Becker schoot ADO Den Haag al na 47 seconden op voorsprong. Waarschijnlijk krijgt hij weer de voorkeur van Groenendijk, die elders ook een aantal keuzes moet maken.

Waarschijnlijk zal Beugelsdijk toch weer de plek van Thomas Meißner overnemen. Maar of Donny Gorter zijn plekje terugkrijgt, nu Nasser El Khayati zo goed speelde tegen Roda, is maar zeer de vraag. Logisch lijkt wel een wissel tussen Duplan en Wolters. Voor de al wat oudere Fransman zijn drie wedstrijden in zes dagen vermoedelijk te veel gevraagd. De snelle Wolters speelt dan in Tilburg en Duplan zaterdagavond weer tegen Groningen.

Voor Willem II, op een 10de plek met 33 punten, kabbelt het seizoen een beetje naar het einde. De uitslagen van de laatste wedstrijden passen daar ook bij: een 0-2 winst bij Excelsior, een 2-1 nederlaag bij Twente, een 2-0 zege op PEC, een 1-1 bij Groningen en - afgelopen weekend - een 2-0 nederlaag bij FC Utrecht. Scheidsrechter woensdagavond in Tilburg is Siemen Mulder. Opvallend genoeg was Mulder ook al de arbiter tijdens de eerste wedstrijd in Den Haag.

Dat ADO toen met 1-0 won, zullen ze in het Forepark graag als een gunstig teken willen zien.

Geplaatst op 05 april 2017 om 19:15