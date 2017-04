Feyenoord fans: ga zitten en hou je vast. De laatste twee keer dat Feyenoord en Go Ahead Eagles tegen elkaar speelden won Go Ahead steeds met 1-0! Het is een bizarre statistiek en niet bepaald waar het aangeslagen Feyenoord op zit te wachten. Zeker niet omdat het al bijna begraven Go Ahead zondagmiddag ineens een geweldige opleving vertoonde door de uitwedstrijd tegen FC Twente winnend af te sluiten. Sterker nog, door die 1-2 zege deed Go Ahead de laatste plaats op de ranglijst over aan Roda JC.

Tussen die heftige nederlaag tegen Ajax en de aftrap in De Kuip woensdagavond liggen een paar moeilijke etmalen voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Niet alleen moet het krachtsverschil tussen Ajax en Feyenoord zowel hem als ook zijn selectie (en de fans!) geschokt hebben. Geen wonder dan ook dat Feyenoord maandagmorgen direct al besloot alle vijf de trainingen die er voor deze week op het programma staan, besloten te maken. Even geen pottenkijkers van pers en publiek voor de thuiswedstrijd tegen de Eagles en de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Even tijd voor het onderling likken van de wonden en het bekijken van de blessures van een aantal hele belangrijke spelers.

In alle gevallen staat het bjna zeker vast dat Feyenoord - naast Vilhena, die de tweede en laatste schorsingswedstrijd uitzit - tegen Go Ahead en Zwolle ook topscorer Nicolai Jørgensen (negentien goals al dit seizoen) moet missen. Vervanger Michiel Kramer scoorde dan wel in de ArenA, maar kreeg een dag later fors op zijn donder van Wim van Hanegem in diens column in het Algemeen Dagblad: "En dan die Kramer! Kan iemand hem eens aan zijn verstand brengen dat hij bij een voorzet de bal moet zoeken, dat hij richting bal moet gaan? Nu zie ik hem steeds achter drie spelers wachten tot de bal toevallig bij hem komt, als een ouderwetse balletjes-afwachter. Ga het duel eens aan! Dit zijn de wedstrijden waarin je je ziel en zaligheid moet leggen. Dat besef miste ik bij veel Feyenoorders."Ook rechtsback Rick Karsdorp, die in de belangstelling zou staan van Bayern München, is er zeker niet bij in De Kuip en in Zwolle. Hij verliet Amsterdam op krukken met een zware knieblessure.

Op 22 maart ontsloeg Go Ahead trainer Hans de Koning wegens de teleurstellende resultaten en drie dagen later werd Robert Maaskant aangesteld als diens opvolger. De terugkeer van Maaskant (in 2003 was hij ook al eens trainer in Deventer) leverde zondag een onverwacht succes op in Enschede. Go Ahead werd langdurig weggespeeld door Twente, maar won wel, de eerste competitiezege sinds 11 februari. Go Ahead klom zelfs van de laatste naar de zeventiende plaats.

Roda JC heeft ook 23 punten, maar het doelsaldo van de Limburgers is minder goed. Drie van die 23 punten haalde Go Ahead op die wonderlijke zaterdagavond van de 6de november. Voor 9.781 toeschouwers in een verbijsterde Adelaarshorst won Go Ahead met 1-0 dankzij een treffer van Jarchinio Antonia (30'). Antonia scoorde dit seizoen vijf keer en staat tweede op de Eagles topscorerslijst achter oud Ajacied Sam Hendriks die dit seizoen al 7x scoorde, onder meer de gelijkmaker tegen FC Twente op zondag. Lukt het hem ook in De Kuip?

Geplaatst op 05 april 2017 om 20:00