Mandy van den Berg doet niet mee met het Nederlands vrouwenelftal tegen Frankrijk en IJsland. De aanvoerster heeft last van haar knie. Myrthe Moorrees van PSV Vrouwen vervangt haar.

Nederland oefent vrijdag 7 april om 20.00 uur in de Galgenwaard tegen Frankrijk. Vier dagen later, op dinsdag 11 april om 19.00 uur, staat in stadion De Vijverberg in Doetinchem de ontmoeting met IJsland op het programma.

Geplaatst op 05 april 2017 om 21:24