Het Nederlands vrouwenelftal traint donderdag nog één keer in aanloop naar de oefeninterland tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is om 18.00 uur te bewonderen in Stadion De Galgenwaard in Utrecht.

Oranje is in voorbereiding op het Europees kampioenschap dat van 16 juli tot en met 6 augustus 2017 plaatsvindt in Nederland. De wedstrijd tegen Frankrijk die in Utrecht wordt gespeeld, is exact 100 dagen voordat Nederland het EK opent op 16 juli. De Galgenwaard is dan decor voor de eerste poulewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Noorwegen. Nederland neemt het in poule A van dit Europese eindtoernooi naast Noorwegen, tevens op tegen Denemarken en België

Geplaatst op 06 april 2017 om 10:04