PUTTEN - De eerste wedstrijd moet nog gespeeld worden, maar Eva van Deursen (18) en Noah Waterham (17) kunnen nu al niets anders meer doen dan praten over de Eliteronde voor het EK Onder 19 Vrouwen. De voetbalsters proberen zich deze en volgende week met hun team te plaatsen voor het EK in Noord-Ierland.

Het zijn slechts twee letters die Eva van Deursen en Noah Waterham even weg kunnen laten dromen. De groep jongens naast het veld van SDC Putten kijkt naar de meiden, maar die zijn met hun gedachten heel ergers anders. Het EK... wauw. “Met Onder 17 is het ons vorig jaar niet gelukt om ons te plaatsen, terwijl Onder 19 dat wel heeft geflikt”, herinnert Van Deursen zich in gesprek met Voetbal Centraal. “Onder 17 heeft de kwalificatierondes deze keer wel overleefd. Nu moeten wij ook succesvol zijn”, voegt Waterham daar aan toe. “Dat zou prachtig zijn, twee teams naar het EK.”

De route naar succes is op papier heel simpel. Onder 19 Vrouwen moet nog één toernooi winnend afsluiten. Is het team deze en volgende week in de Eliteronde te sterk voor Slovenië, Portugal en Frankrijk, gaat de ploeg van KNVB-coach Jessica Torny naar het EK. De beste nummer twee van de zes kwalificatiepoules krijgt ook een ticket voor het eindtoernooi. Samen met gastland Noord-Ierland zijn dan de acht deelnemers aan het EK bekend.

Groepswinnaar worden. Het klinkt zo simpel, het wordt het waarschijnlijk niet. Onder 19 Vrouwen verloor vorig jaar op het EK één keer in de groepsfase. Dat was met 1-2 van Frankrijk, van de regerend Europees kampioen. Laat dat team nou net één van de tegenstanders van Oranje zijn in de Eliteronde. “Frankrijk heeft altijd een sterke ploeg”, weet Van Deursen. “We zullen tegen dat land echt ons best moeten doen. Slovenië en Portugal hebben zich niet voor niets geplaatst voor deze ronde. Ik denk dat we beter zijn dan die tegenstanders, maar we moeten niemand onderschatten.”

Waterham weet nog goed hoe ze vorig seizoen Onder 19 Vrouwen op de voet volgde. “Ik sprak bijvoorbeeld af en toe met Ashleigh Weerden, die er nu bij is en toen ook al in Onder 19 zat”, zegt ze. “Het zou veel voor me betekenen als we ons plaatsen.” Ze is nu dus zelf aan de beurt. Reden om een beetje zenuwachtig te zijn, maar er is één groot voordeel. Oranje mag in de Eliteronde aantreden in eigen land. Donderdag om 19.30 uur wacht in Putten Slovenië. Zaterdag om 16.00 uur speelt de ploeg in Apeldoorn tegen Portugal en dinsdag om 19.00 uur is in Putten de afsluitende wedstrijd tegen Frankrijk.

Mooi, in eigen land. Van Deursen, uit Veldhoven, rekent op veel publiek. Maar heel Brabant? “Nee, joh, natuurlijk komt niet heel Brabant voor me kijken”, lacht ze. “Ik denk de helft, zo ongeveer”, voegt ze daar met een grijns aan toe. Waterham, uit Dalfsen, heeft naar verwachting ook al zo veel fans. “Mijn familie, vrienden en vriendinnen, ook van school, zullen hopelijk komen kijken. Hoe meer support, hoe beter.”

Eerst dus tegen Slovenië. Dat is voor de jonge voetbalsters een nog vrij onbekende tegenstander. “Ik verwacht dat wij veel de bal zullen hebben”, meent Van Deursen. “En dat zij veel de lange bal zullen hanteren. We zouden beter moeten zijn en de wedstrijd moeten kunnen winnen.” Dat klinkt als een goed voornemen. De speelsters van Onder 19 Vrouwen zijn dan ook helemaal klaar voor de Eliteronde. Of: moeten ze nog snel even het volkslied oefenen? “Ook niet, dat ken ik wel”, zegt Waterham zelfverzekerd. “Als het maar niet al die coupletten zijn. Die eerste, die ga ik zeker redden.” En als ze dan op het EK... ach nee. Nu niet meer wegdromen. Eerst lekker gaan voetballen de komende interlands.

