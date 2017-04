Dirk Kuyt (36) was woensdag een van de doelpuntenmakers voor Feyenoord bij de monsterzege op Go Ahead Eagles: 8-0. De aanvoerder van de Rotterdammers maakte zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie. 51 daarvan maakte hij voor FC Utrecht en 99 voor Feyenoord. Zo nadert een nieuwe mijlpaal.

Breeduit lachend stond Kuyt woensdagavond voor verschillende camera's en geluidsrecorders, tot een half uur na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De kater van de verloren Klassieker werd in De Kuip weggespoeld. Tot vreugde van Kuyt. "Zondag was teleurstellend, maar het is duidelijk dat we daar overheen zijn gestapt. We gaan gewoon door en zijn nog altijd koploper. We blijven stoïcijns en laten zien om te kunnen gaan met tegenslagen. We houden dan ene doel voor ogen."

"We kunnen weer een wedstrijd doorstrepen. Nog vijf te gaan", aldus Kuyt. "Het mooie aan onze situatie is dat we niet naar andere clubs hoeven te kijken. Wij moeten het zelf doen. Samen met de fans. De sfeer was weer fantastisch vanavond. Onze fans komen ook weleens negatief in het nieuws, maar ze hadden nu weer een geweldige sfeeractie bedacht, met dat enorme spandoek. Na de Klassieker stond er ook een paar honderd man bij De Kuip onze namen te scanderen. Ze blijven ons motiveren. Dan is het extra mooi dat we hun kunnen bedanken met deze 8-0-zege."

Mijlpaal

Kuyt nam de 3-0 voor zijn rekening: zijn negende doelpunt van dit seizoen, zijn 150ste in de Eredivisie. Een bijzondere mijlpaal voor de Katwijker. Hij is sinds Wim Kieft (seizoen 1992/93) de eerste speler die de grens van 150 doelpunten in de Eredivisie slecht. Kuyt is nu de nummer veertien op de lijst van de topscorers aller tijden in de Eredivisie. Die lijst wordt nog altijd aangevoerd door Willy van der Kuijlen (PSV en MVV) met 311 goals.

Zijn eerste van die 150 doelpunten in de Eredivisie maakte Kuyt voor FC Utrecht, in september 1998 tegen Fortuna Sittard. De spits was net achttien jaar. Op 14 september 2003 vond Kuyt tegen AZ voor het eerst het net voor Feyenoord, twee keer.

Verdeling

De favoriete tegenstanders van Kuyt, op basis van het aantal doelpunten, zijn sc Heerenveen en De Graafschap. Tegen beide teams scoorde de aanvaller twaalf keer in zijn carrière. Tegen De Graafschap had Kuyt voor dat aantal dertien duels nodig, tegen Heerenveen twintig optredens. Na Heerenveen en De Graafschap volgen negen doelpunten tegen zowel FC Twente als Roda JC, in negentien duels.

In De Klassiekers tegen Ajax vond Kuyt zeven keer het net in negentien wedstrijden. Tegen PSV was hij minder productief: vier keer. In tien wedstrijden tegen zijn huidige werkgever Feyenoord was Kuyt twee keer trefzeker voor FC Utrecht.

Kuyt blijkt het productiefst onder trainer Giovanni van Bronckhorst: 34 goals in 73 duels. Maar het gemiddelde onder trainers als Ruud Gullit (32 goals in 41 duels), Erwin Koeman (25 goals in 37 duels) en Foeke Booy (22 goals in 37 duels) is echter indrukwekkender.

Lekkerste

Kuyt is trots op zijn mijlpaal, vertelde hij na afloop van de winst op Go Ahead Eagles. "Deze goal was misschien niet de mooiste, maar het was wel weer een hele lekkere", aldus de captain, die niet lang hoefde na te denken toen FOX Sports hem vroeg naar zijn 'lekkerste goal' van die 150. "Dat was tegen Ajax, in een thuiswedstrijd. Een schot in de korte hoek langs Stekelenburg. Een hele lekkere op een mooi moment", besluit Kuyt, die nu op jacht gaat naar zijn honderdste goal voor Feyenoord. En meer. Want een landstitel in de Eredivisie won Kuyt in zijn carrière nog niet.

Geplaatst op 06 april 2017 om 14:45