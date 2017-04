Het was een avond om niet snel te vergeten voor Feyenoord. Drie dagen na de teleurstelling van De Klassieker boekte de koploper in de Eredivisie de grootste overwinning van het seizoen: 8-0 tegen Go Ahead Eagles. Eric Botteghin maakte een van de goals. De Braziliaan genoot van de sfeer in De Kuip.

"Vorige week waren we nog door het dolle heen en vanavond is het huilen met de pet op", aldus Robert Maaskant, trainer van Go Ahead Eagles, woensdagavond in de mixed zone van De Kuip. Hij won zondag met zijn team bij FC Twente (1-2 zege), maar was kansloos tegen Feyenoord. Voor de Rotterdammers gold het tegenovergestelde.

Na de 2-1 nederlaag in de Amsterdam ArenA wilde Feyenoord iets rechtzetten tegen Go Ahead Eagles, vertelde Botteghin, in het Nederlands met Braziliaanse tongval. De centrale verdediger nam de 6-0 voor zijn rekening. Het was zijn derde doelpunt van het seizoen. "Na die wedstrijd tegen Ajax wilden we eigenlijk al de volgende dag tegen Go Ahead Eagles spelen. We wilden ons revancheren. Dat is op deze manier wel gelukt", aldus Botteghin tegen ELF Voetbal. "Dit was het enige juiste antwoord na zondag."

Heb je eigenlijk ooit eerder met 8-0 gewonnen?

"Nee, volgens mij niet. Dit maak je als speler ook niet vaak mee. Alleen maar mooi dat we dit hebben laten zien na de nederlaag in Amsterdam. Wij hebben Go Ahead echt kapoet gespeeld. Extra mooi voor het doelsaldo."

Voelden jullie ook extra druk na het verlies bij Ajax?

"Je voelt elke week dezelfde druk: dat je moet winnen. En al hadden we bij Ajax gewonnen, dan hadden we deze wedstrijd ook willen winnen. Bovendien weten we waartoe we in staat zijn. We hebben niet aan onszelf getwijfeld. We hebben veel vertrouwen. Daar verandert de nederlaag bij Ajax niets aan. We hebben dit seizoen vaak genoeg laten zien veel kwaliteiten in de ploeg te hebben."

Alleen tegen Ajax kwam het er niet echt uit. Heb je daar nu misschien een verklaring voor?

"Het was een samenloop van omstandigheden. We kregen een hele snelle tegengoal na een onterechte vrije trap en daarna verloren we ook nog onze mvp Nicolai Jörgensen. Dat doet toch iets met een team. We zaten niet lekker in de wedstrijd. En we misten jongens als Vilhena, Elia en Kongolo. Soms heb je zo'n dag dat weinig lukt."

En tegen Go Ahead lukte weer alles... "Ja, inderdaad. Door de goal van Jens Toornstra hadden we een droomstart. Daarna ging het heel snel met de doelpunten. Mooi dat ik er ook nog een maakte. We hebben weer laten zien dat we veel spelers hebben die kunnen scoren. Het draait bij ons echt niet alleen om Jörgensen als het op doelpunten aankomt."

Kregen jullie iets mee van de tussenstand bij Ajax-AZ (4-1), toen AZ de gelijkmaker scoorde?

"Jazeker, het stadion ontplofte zo'n beetje. En het was op een moment dat er bij ons op het veld niet veel gebeurde. We wisten op het veld niet direct hoeveel het stond bij Ajax, maar aan de reactie van de fans scoorde AZ. Ik kreeg er echt even kiepenvel van. De sfeer in De Kuip was weer geweldig vanavond, zoals altijd. Jammer dat Ajax uiteindelijk toch nog wist te winnen."

Bij een slippertje van Ajax was de titel weer dichter bij geweest.

"Inderdaad, maar als wij blijven winnen komen we er ook. We blijven gefocust en moeten ons eigen ding doen. Komend weekend weer tegen PEC Zwolle. Mooi dat Vilhena weer terugkeert. En hopelijk ook Jörgensen. Dan hebben we weer meer opties. Het is altijd leuk om weer even terug te keren in Zwolle. Ik denk alleen niet dat mijn vrienden in Zwolle mij helpen, haha. Zij hebben de punten ook hard nodig. Het wordt een lastige wedstrijd, zoals altijd in Zwolle, maar we moeten niet aan het verleden denken. We kijken alleen maar vooruit, met veel vertrouwen."

Geplaatst op 06 april 2017 om 14:48