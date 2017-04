Er waren niet veel mensen in de voetbalwereld die zich konden vinden in het besluit van de leiding van Leicester City om Claudio Ranieri op straat te zetten. Maar ruim een maand na diens ontslag staan The Foxes er wel aanzienlijk beter voor in de Premier League. Craig Shakespeare is in zes duels met Leicester nog ongeslagen, met zes (!) zeges.

"Mijn droom is gestorven", schreef Ranieri eind februari in een media statement. Collegatrainers in de Premier League (en in andere competities) begrepen het niet. Dat de Italiaan, nog geen jaar na sensationele titelwinst, werd ontslagen bij Leicester City. Ook al verkeerden The Foxes in zwaar weer en naderde de degradatiezone.

Manchester United-manager José Mourinho stelde voor het stadion van Leicester naar Ranieri te vernoemen. Liverpool-manager Jürgen Klopp had ook geen idee waarom Ranieri moest vertrekken. "Maar er zijn al heel vreemde keuzes gemaakt dit jaar en niet alleen in het voetbal: Trump, Brexit, Ranieri." En Chelsea-manager Antonio Conte vond het een gebrek van respect van Leicester City. "Ik ben ontgoocheld en verdrietig over het ontslag. Ranieri is een heel goede vriend."

Opmars

Inmiddels is Ranieri al ruim een maand weg. En Leicester City blijft maar winnen. Vijf keer won de Italiaan dit seizoen met zijn team, in 25 wedstrijden. Zijn voormalig assistent en opvolger Craig Shakespeare staat na zes wedstrijden op zes zeges. Inclusief een stunt in de Champions League tegen Sevilla, waardoor Leicester City de kwartfinales bereikte. Daarin wacht nu Atlético Madrid.

Deze week boekte Shakespeare zijn vijfde zege op rij in de Premier League. Daarmee is hij de enige Engelse manager ooit die zijn eerste vijf wedstrijden heeft gewonnen. Shakespeare schrijft zijn eigen historie. Leicester versloeg Sunderland (2-0). Eerder werden Liverpool (3-1), Hull City (3-1), West Ham United (2-3) en Stoke City (2-0) al verslagen. Toen Shakespeare aan het roer kwam was Leicester slechts twee punten verwijderd van de degradatiezone. Nu staat de regerend landskampioen elfde.

Carrière

Er lijkt dus zeker sprake te zijn van een Shakespeare-effect, uitgerekend in de stad waar een van de mooiste voetbalverhalen werd geschreven. Inmiddels voegt Craig Robert Shakespeare (53) uit Birmingham zijn eigen hoofdstuk toe aan het wonderlijke verhaal van Leicester City, titelhouder in Engeland. De oud-speler van clubs als Walsall, Grimsby Town die tussen 2011 en februari van dit jaar (en eerder tussen 2008 en 2010) een assistent op de achtergrond was bij The Foxes wordt nu gezien als de redder in nood.

In 1999 begon hij, na zijn profcarrière, als Football in the Community Officer, een maatschappelijke functie, bij West Bromwich Ablion. Later werd hij trainer in de jeugdopleiding om door te schuiven naar het eerste elftal als assistent van Bryan Robson. Zijn collega-assistent was Nigel Pearson, onder wie hij later als trouwe rechterhand fungeerde bij Leicester City. Toen Robson in 2006 werd ontslagen was Shakespeare één wedstrijd caretaker bij West Bromwich, die wedstrijd won hij: van Crystal Palace.

Koeman

Shakespeare volgde Pearson later als assistent naar Leicester City, Hull City en weer Leicester City. Ze kenden elkaar al vanuit hun tijd als speler bij Sheffield Wednesday. Nadat Pearson in de zomer van 2015 vertrok als manager van Leicester City en werd opgevolgd door Ranieri bleef Shakespeare, enigszins verrassend. Daarnaast was hij in 2016 één interland assistent van Sam Allardyce bij de Engelse nationale ploeg, totdat Allardyce na werd ontslagen vanwege een corruptieschandaal.

Zo maakte Shakespeare van dichtbij het titelsprookje van The Foxes mee. En ook de ondergang van Allardyce bij de FA en Ranieri bij Leicester City. Nu is hij al zes wedstrijden ongeslagen als manager, op eigen benen. Of eigenlijk zeven, met die wedstrijd als caretaker bij West Bromwich meegeteld. Dit weekend wacht een ontmoeting met Ronald Koeman en Everton op Goodison Park. Shakespeare en Leicester City weten hoe het is om te winnen bij The Toffees, na vorig seizoen: 2-3. Toen zat Shakespeare nog in de schaduw van Ranieri, schrijvend in zijn boekje, als een mede-auteur van een van de meest onwaarschijnlijke verhalen in de moderne voetbalhistorie.

Geplaatst op 06 april 2017 om 16:59