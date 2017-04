Onder 19 Vrouwen heeft donderdag haar eerste wedstrijd in de Eliteronde met 0-5 gewonnen van Slovenië. Bij rust stond het 0-3. De ploeg staat eerste in de poule, want Frankrijk won met 3-1 van Portugal.

Joëlle Smits werd topscorer met drie doelpunten. Ze benutte twee veldgoals en één strafschop. Rebecca Doejaaren opende de score, Ashleigh Weerden maakte er nog voor rust 0-2 van. De derde goal kwam op naam van Smits, die dus ook de 0-4 en 0-5 maakte. De ploeg van KNVB-coach Jessica Torny treft zaterdag om 16.00 uur bij Robur et Velocitas in Apeldoorn Portugal.

Opstelling Nederland:

Lize Kop (GK) (CTO Amsterdam Talent Team), Noah Waterham (CTO Amsterdam Talent Team), Vera ten Westeneind (CTO Eindhoven Talent Team), Nurija van Schoonhoven (C) (PEC Zwolle), Eva van Deursen (CTO Eindhoven Talent Team), Joëlle Smits (CTO Eindhoven Talent Team), Ashleigh Weerden (CTO Amsterdam Talent Team), Jamie Altelaar (CTO Amsterdam Talent Team), Caitlin Dijkstra (CTO Eindhoven Talent Team), Victoria Pelova (ADO Den Haag) en Rebecca Doejaaren (PEC Zwolle).

Wissels:

46. Waterham vervangen door Danique Ypema (CTO Amsterdam Talent Team), 46. Doejaaren vervangen door Nadine Noordam (ADO Den Haag), 73. Pelova vervangen door Quinty Sabajo (CTO Amsterdam Talent Team).

Later op Voetbal Centraal reacties van captain Nurija van Schoonhoven, Joëlle Smits en de jarige Jamie Altelaar!

Foto: Pro Shots

Geplaatst op 06 april 2017 om 22:50