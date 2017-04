Een bizarre voetbalavond tussen FC Twente en PSV is geëindigd in een gelijkspel. Op de valreep was het Bersant Celina die een domme fout van Andrés Guardado genadeloos afstrafte. Het is de definitieve uitschakeling in de strijd om de titel voor de Eindhovenaren. Bij FOX Sports was linksback Jetro Willems na afloop duidelijk: "Ik weet nu even niet waarvoor we nog spelen." De late gelijkmaker was symbolisch voor de wedstrijd.

Met nog een kwartier op de klok meldde de speaker van dienst zich met een belangrijke mededeling. Op last van het personeel werden de supporters verzocht het stadion te verlaten. Een deel van het stadion volgde die instructies op, maar de harde kern van FC Twente trakteerde de speaker op een striemend fluitconcert. Reden van de ontruiming zou een politieonderzoek naar illegale drugs in het stadion zijn. Later zaaide de omroeper nog meer verwarring door mee te delen dat het alleen om Vak P ging.

Het zorgde voor een klamme deken op de wedstrijd, die tot dan toe zeer vermakelijk was. Niet zozeer door het goede spel, maar wel door de energie die beide teams in hun spel legden. Het startschot voor 75 minuten enerverend voetbal was al in de eerste minuut, toen PSV een eerste opgelegde kans kreeg. In de eerste helft ging het spel op en neer, beide teams creerden genoeg kansen. Symbolisch was een situatie in de eerste helft waarbij FC Twente in een minuut drie opgelegde kansen kreeg. Een intikker van Bersant Celina werd ternauwernood van de doellijn gehaald door Jetro Willems, een harde kopbal van Enes Ünal werd uit het doel geranseld door Jeroen Zoet en de paal stond een treffer van Joachim Andersen in de weg.

Symbolisch einde

Ondertussen werd er ook gescoord. Ünal en Jurgen Locadia wisten in het eerste kwartier het net te vinden, waardoor de ruststand op 1-1 werd bepaald. Na rust namen de Eindhovenaren het initiatief. De voorsprong hing in de lucht en zou dan ook vallen. Via Twente-angstgegner Hector Moreno caramboleerde een klutsbal het doel in. Voor de Mexicaan betekende dat in dienst van PSV zijn vierde tegen de Tukkers. 45 procent van zijn doelpunten voor PSV was tegen de Tukkers.

Maar deze voetbalavond had nog meer kantelpunten in petto. Waar FC Twente rijp leek voor de slacht, verzette het team van René Hake zich nog eens. PSV werd met de rug tegen de muur gezet, maar onder anderen de bedrijvige Frederik Jensen liet een grote kans liggen. Op het moment dat PSV het heet onder de voeten voelde worden, vond er nog maar eens een draai plaats. Na het nieuws van de speaker gebeurde er twintig minuten lang praktisch niets, maar in de allerlaatste seconde stond er nog een verrassing te wachten: de gelijkmaker van Bersant Celina. Een wonderlijk einde van een bizarre avond.

Al het PSV nieuws lezen op PSV Centraal

Geplaatst op 06 april 2017 om 23:02