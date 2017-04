ZEIST/UTRECHT - Noem een willekeurig pleintje, een bezienswaardigheid of misschien een café. De kans is groot dat Shanice van de Sanden (24) hem je haarfijn aan kan duiden. De aanvalster van het Nederlands vrouwenelftal is geboren in de Domstad. Laat Oranje nou exact honderd dagen voor het EK in eigen land in háár stad tegen Frankrijk oefenen. Klinkt als een meisjesdroom.

TEKST: Maarten de Jong

Wat te doen als je héél graag wedstrijden van de mannen van FC Utrecht wilt bekijken in Stadion De Galgenwaard en spaart voor een seizoenskaart? Nou, nogal simpel, als je Shanice van de Sanden heet. Ze dacht eens na en vond een baantje als krantenbezorger. Stonden ze daar met zijn tweeën, zij en haar broer, op de Bunnikside. De één heel fanatiek, de ander meer aan het genieten. “Mijn broer stond te schreeuwen, hoor, ik genoot vooral van de sfeer”, zegt Van de Sanden in gesprek met Voetbal Centraal. “Na twee jaar ging ik bij de vrouwen van FC Utrecht voetballen. Toen kregen we een seizoenskaart. Uiteraard was ik toen ook regelmatig in het stadion te vinden als supporter.”

Zelf voetballen in het stadion deed de aanvalster van Liverpool pas één keer. Dat was met FC Utrecht Vrouwen tegen sc Heerenveen Vrouwen. Veel weet ze niet meer van die wedstrijd. Haar periode bij de club uit de Domstad is ze daarentegen niet vergeten. Dat kan ook bijna niet. “Want ik heb mijn debuut gemaakt bij FC Utrecht Vrouwen”, merkt ze op. “Daar is alles begonnen. Ik herinner me mijn ploeggenoten en de trainers. Ook materiaalman Hennie van Laaren, ja. Hij mij ook, denk ik. Sari van Veenendaal en ik gingen altijd door als hij de doelen al vast had gezet met een slot. ‘JULLIE, stelletje....’ vloekte hij dan. En wij maar lachen. Hij bedoelde het goed. En wij ook.”

Van de Sanden heeft niet alleen een goede band met de club FC Utrecht, ze vindt de stad ook helemaal geweldig. “Altijd als ik vrij ben en in Nederland ben, ben ik te vinden in Utrecht”, zegt ze. “Dan wandel ik een beetje langs de grachten of langs de Domtoren, of ga ik met iemand op een terrasje zitten. Soms ben ik natuurlijk thuis, lekker bij mij familie. Ik mis Nederland niet, maar even thuis zijn, is heerlijk. Wat, koken en stofzuigen? Haha, mijn moeder verwent me altijd. Daar ben ik super blij mee.”

Ze heeft nog veel meer supporters, onder wie natuurlijk haar familieleden. Ze volgen haar van een afstandje en als het even kan van dichtbij. Vrijdag kan dat. Dan, exact honderd dagen voor de start van het EK in eigen land, oefenen de Oranjevrouwen om 20.00 uur in Stadion De Galgenwaard tegen Frankrijk. “Mijn moeder kan er niet bij zijn, maar ze kijkt de wedstrijd voor de tv. Dat brengt meer geluk”, zegt Van de Sanden. “Een boel familieleden komen wel kijken. Volgens mij zijn er elf mensen voor mij. Super leuk, natuurlijk. Ik hoop dat ik een goede wedstrijd speel, ook voor mijn oma. Die is net als ik helemaal dol op Utrecht.”

Van de Sanden wil graag laten zien wat ze afgelopen maanden heeft geleerd bij Liverpool. Het gaat goed met de voormalige aanvalster van FC Twente Vrouwen. “Ik voel me op mijn gemak in dit team en speel lekker”, vindt ze. “Liverpool is echt mooi. Ik heb een camera gekocht. Zodra ik vrij ben, ga ik naar mooie plekjes toe. Ik ben daar natuurlijk vooral voor het voetballen. We zijn door naar de halve finale van de FA Cup en spelen nu oefenwedstrijden. Ik doe ritme op en dat is zeer belangrijk met het oog op het EK.”

Dat start pas komende zomer, tot die tijd spelen de Oranjevrouwen van bondscoach Sarina Wiegman oefeninterlands. Frankrijk dus, als eerstvolgende tegenstander. “Dat wordt een pittig potje”, weet Van de Sanden. “Ze hebben een super goed team. Niet voor niets hebben ze met 3-0 gewonnen van Amerika. Toch denk ik dat we een mooie wedstrijd neer kunnen zetten tegen de Fransen. Ik heb er zin in en geloof in een goed resultaat.” Met haar broer als supporter op de Bunnikside - of deze keer ergers anders - en al die andere fans zal het aan de aanmoedigingen in ieder geval niet liggen.

Foto: Pro Shots

Geplaatst op 07 april 2017 om 07:00