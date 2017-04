Nog precies honderd dagen en dan begint het EK in eigen land. De Oranjevrouwen spelen alvast een oefenwedstrijd. Om 20.00 uur is Frankrijk in Stadion De Galgenwaard in Utrecht de tegenstander.

Dinsdag komt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ook in actie, maar dan in Doetinchem. Nederland-IJsland begint die dag om 19.00 uur. Ook dat duel is vriendschappelijk van aard. Oranje is op het EK ingedeeld in een poule met Belgiƫ, Denemarken en Noorwegen.

Geplaatst op 07 april 2017 om 09:00