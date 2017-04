Dé nationale voetbaldiscussie in het voorjaar van 2006 ging over Salomon Kalou. Wel of geen Nederlands paspoort? Centraal Beheer Achmea haakte in met een ludieke tv-commercial, maar Kalou kon er niet om lachen. Vandaag elf jaar geleden nam hij een advocaat in de arm.

Salomon Kalou verkeerde in 2006 in de vorm van zijn leven. De toenmalig Feyenoorder vormde een koningskoppel met Dirk Kuyt en scoorde er lustig op los in de Eredivisie. Daarnaast wilde hij maar wat graag een Nederlands paspoort, zodat hij voor Oranje kon spelen op het WK. Bondscoach Marco van Basten beloofde Kalou een plek in zijn selectie, maar minister Rita Verdonk stak er een stokje voor. De aanvaller kreeg geen versnelde naturalisatie en werd dus geen Nederlands international.

Centraal Beheer Achmea voegde een nieuw hoofdstuk toe aan de ‘Soap Kalou’. In een commercial van Even Apeldoorn Bellen bleek Kalou tóch te spelen op het naderende Wereldkampioenschap. Niet voor Oranje of voor Ivoorkust, maar voor Die Mannschaft… Samen met onder andere Oliver Kahn en Michael Ballack stond Kalou in de basis tijdens de WK-finale Nederland – Duitsland, tot woede van het Oranjepubliek.

Terwijl tv-kijkend Nederland smulde van de reclamespot, kon Salomon Kalou zelf de video niet waarderen. Hij beriep zich op zijn portretrecht en eiste dat de commercieel van de buis ging. Met succes, de rechter stelde hem in het gelijk. Na het WK koos Kalou alsnog voor Ivoorkust, waarvoor het de mondiale kampioenschappen van 2010 en 2014 zou spelen. Na 92 interlands en 28 goals bedankte hij in januari 2017 voor de nationale ploeg.

Geplaatst op 07 april 2017 om 16:00