Sparta Rotterdam - Excelsior. Het affiche heeft sommige Rotterdammers jarenlang nachtmerries bezorgd, terwijl het voor anderen gelijk staat aan immense euforie. In 2010 ging Excelsior op bezoek bij Sparta voor het beslissingsduel in de play-offs voor promotie en degradatie. De ene ploeg verbaasde zichzelf en iedereen, de ander was ontroostbaar.

Vier Eredivisie-seizoenen op rij hield Sparta het hoofd ternauwernood boven water, maar in 2010 ging het helemaal mis. Na een redelijke eerste competitiehelft raakte Sparta geen knikker meer. Begin april, direct na de 4-1 nederlaag tegen sc Heerenveen, was het ontslag van trainer Frans Adelaar een feit. Nog geen tien uur later werd Aad de Mos als de grote verlosser binnengehaald. De Mos begon met een gelijkspel, ging daarna goochelen met de opstelling en drie nederlagen later mocht Sparta zich opmaken voor de nacompetitie.

Handjes dichtknijpen

Ternauwernood haalde Sparta via Helmond Sport de finale van de nacompetitie, waarin het Excelsior trof. Bij de Kralingers zwaaide destijds de huidige Sparta-trainer Alex Pastoor de scepter. In het heenduel, wat bovenal te boek staat als een hele slechte wedstrijd, kreeg Sparta een handje vol kansen. Zo werd de paal geraakt en kreeg Erik Falkenburg nog een beste mogelijkheid. Excelsior mocht de handjes dichtknijpen met 0-0. Drie dagen later, op zondag, stond de beslissingswedstrijd op het programma.

Venijn in de staart

Excelsior-speler Daan Bovenberg was op Het Kasteel lange tijd de gevaarlijkste man met een kopbal de lat, maar het venijn zat 'm duidelijk in de staart. Luis Pedro stond koud in het veld toen hij knap wegdraaide bij wat Spartanen en vlak voor tijd op Cor Varkevisser afstormde. Laatstgenoemde kwam net te laat uit zijn doel: strafschop. Guyon Fernandez ging achter de bal staan, maar Varkevisser bracht redding. Kort daarna was het aan de andere kant van het veld raak via Rydell Poepon. Sparta leek gered, maar seconden later zorgde Fernandez alsnog voor 1-1.

Niet alleen prestige

Sparta zakte af naar de Jupiler League en uiteindelijk deed de club er zes jaar over om terug te keren naar de Eredivisie. In 2016 lukte het. Eerder dit seizoen eindigde de Rotterdamse derby tegen Excelsior in het voordeel van de Kralingers (3-2), die de punten goed kunnen gebruiken. Met nog vijf competitieduels te gaan staat Excelsior in de gevarenzone. Sparta staat momenteel dertiende, twee punten boven de degradatiezone. De aankomende ontmoeting gaat voor beide partijen niet slechts om de prestige, maar ook zeker om de punten.

Bekijk hieronder flitsen van het beslissingsduel:





Een sfeerverslag door de ogen van Excelsior-fans:

Geplaatst op 07 april 2017 om 17:47