Hij verdedigde liefst 170 wedstrijden het doel van NEC. Dennis Gentenaar stond ook drie seizoenen onder contract bij Ajax. Zaterdagavond clashen beide clubs op elkaar in Nijmegen. "De titelstrijd is mijn ogen nog niet beslist. De druk zal zondag bij Feyenoord liggen."

Als Ajax volgens verwachting de drie punten in De Goffert pakt, nestelt het zich naast Feyenoord aan kop van de Eredivisie. "Het woord is dan weer aan Feyenoord. Natuurlijk geeft zo'n uitslag tegen Go Ahead Eagles (8-0 winst, red.) woensdag vertrouwen. En thuis zal Feyenoord geen punten meer laten liggen, maar bij PEC Zwolle hebben ze het mede door het kunstgras altijd lastig. Ajax zal druk moeten houden. Ik hoop dat ze het nog redden", vertelt Gentenaar tegenover ELF Voetbal.

Hij is 41 jaar nu. Op jonge leeftijd werd hij opgepikt door NEC waar hij uitgroeide tot absolute eerste doelman, die drie seizoenen lang geen duel in de Eredivisie miste en in 2003 plaatsing voor de UEFA Cup afdwong. Als tweede doelman vertrok hij in 2005 naar Borussia Dortmund, waarna hij diezelfde rol bij Ajax achter Maarten Stekelenburg invulde. Hij woont nog steeds in Ouderkerk aan den Amstel en zat woensdagavond op de tribune van de Amsterdam ArenA toen Ajax met 4-1 won van AZ.

"Ik vond Ajax het eerste half uur echt heel goed. Bij balverlies gelijk druk zetten, er volop zitten. Daarna zakte het wat in. Dat lag niet alleen aan de blessure van Davy Klaassen. Het leek erop dat ze minder energie in de wedstrijd staken. Van 'het loopt toch wel', maar toen werden er fouten gemaakt. Op het middenveld de bal inspelen en verliezen, juist jezelf onder druk zetten. Maar in de slotfase liepen ze nog keurig uit."

NEC

Tegenstander NEC kent zware tijden. De Gelderse ploeg verloor negen van haar laatste tien wedstrijden. Scoren gaat bovendien erg moeizaam. "De laatste weken kiest de trainer voor een vijfmansverdediging. Met VVV-Venlo hebben we die speelwijze ook eens uitgevoerd, maar dat vormt zeker een omslag in denken. Ik hoop dat NEC weer kiest voor vier verdedigers, dat is allemaal iets duidelijker. Met vijf hoop je dat je geen tegendoelpunt incasseert, maar dat lukt niet bij NEC. Dan moeten ze weer omschakelen naar voren en dat lukt ook niet."

In de laatste vier wedstrijden wist NEC slechts één keer het net te vinden. "Doelpunten zullen door een individuele actie van Ferdi Kadioglu of Jay-Roy Grot tot stand moeten komen. In het begin van het seizoen maakte Kévin Mayi toch wat goals, maar hij is helemaal afgeschreven door de trainer. Ik hoop dat het nog goed komt met NEC. In die laatste vijf wedstrijden zal er qua spelstijl en vertrouwen niet veel meer veranderen. Het wordt een zware kluif. De concurrenten onderin blijven maar punten pakken en kennen een makkelijker programma."

Als NEC in de Play-Offs belandt, is de afloop onvoorspelbaar. "Ik heb met VVV-Venlo twee keer de Play-Offs gespeeld. Beide keren liep het goed af, maar ook beide keren met het nodige geluk en balancerend op het randje van degradatie. Play-Offs blijven altijd lastig voor de Eredivisieclub, kijk naar de vorige degradatie van NEC in 2014."

André Onana

Gentenaar, die zaterdag aan het einde van de middag meespeelt bij de thuisclub in het duel tussen een NEC combiteam en Ajax Classic, vindt de ontwikkeling van André Onana onder de lat in Amsterdam verrassend. "Hij keepte vorig seizoen in Jong. Daar zag ik hem regelmatig. Hij kende problemen in zijn concentratie. De eerste helft was hij heel goed, na rust speelde hij plotseling ballen uit en leek hij er niet helemaal bij. Ik begrijp dat er twijfels waren. Maar dit seizoen heeft hij het perfect opgenomen en zeker punten voor Ajax gepakt." Afgelopen maand maakte hij wel een duur foutje in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, die Ajax uiteindelijk twee punten kostte. "Dat is jeugdigheid. Dat moet een keeper een keer overkomen, waardoor hij het afleert en het de volgende keer niet meer doet."

Joris Delle was voor Gentenaar een onbeschreven blad toen hij afgelopen zomer een contract bij NEC tekende. "Hij doet het heel goed. Een sobere keeper, die geen gekke dingen uitricht. Een allroundkeeper." De zelf opgeleide Joshua Smits verdreef hij direct naar de bank. "Joshua is afgerekend op de voorbereiding. Na een jaar van weinig spelen, moest hij het toen laten zien. Aan een nieuwe trainer die hem niet kent. Hij maakt een foutje in een oefenduel in Duitsland en toen was het gedaan."

Hoogtepunt

Gentenaar stond twaalf keer onder de lat bij een duel tussen NEC en Ajax. Tien keer voor de Nijmegenaren, twee maal voor de Amsterdammers. "We hebben een keer met 0-0 gelijk gespeeld in de ArenA en we wonnen thuis één keer (op 1 april 2001, red.). Maar de meest bijzondere is mijn bezoek met Ajax (de 2-2 op 30 december 2006, red.). De supporters hadden een superspandoek voor me gemaakt. Een prachtig onthaal. Dat zal me altijd bijblijven. Al voelde het heel apart."

Het voetbal volgt Gentenaar nog op de voet. "Ik zie veel wedstrijden. Ik wil van alles op de hoogte blijven. Ik sta vaak aan de kant, zoals bij jeugdinterlands. Maar zie ook veel wedstrijden voor de televisie." Met Stan Bijl exploiteert hij de keeperschool Train Like A Pro. "Twee dagen in de week staan we op het veld. Op woensdag in Beuningen, op vrijdag in Ouderkerk aan den Amstel. Ik overweeg nu ook mijn trainersdiploma's te gaan halen. Dan heb ik mijn papieren om de volgende stappen te gaan zetten. Na de zomer wil ik me inschrijven voor Trainer-Coach III en II."

Ouderkerk 2

Afgelopen zaterdag stond hij zelf nog op het veld. "Bij SV Ouderkerk Zaterdag 2 kwamen ze een speler te kort. Ik heb een helft meegespeeld als rechtshalf. Dat gaat niet slecht. Maar dat was eenmalig. Bij NEC Classic ben ik ook rechtshalf. Bij Ajax Classic doelman, maar eigenlijk wil mijn lichaam daarin niet meer volledig meewerken.” Zaterdagavond zit hij na zijn eigen potje op de tribune van De Goffert. "Ik hoop dat NEC en Ajax winnen. Allebei hebben ze de punten nodig, maar dat gaat niet. Doe dan maar een gelijkspel."

Geplaatst op 08 april 2017 om 08:00