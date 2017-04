Voor het eerst dit seizoen zijn er twee spelers van de maand. Neymar en Sergio Ramos kregen in de verkiezing van de ESM allebei elf stemmen.

Daardoor delen de twee spelers uit La Liga de koppositie. De vijftien leden van de ESM stellen elke maand een ELFtal samen. Omdat So Foot nog op de schorsingslijst staat en Gazzetta dello Sport pas volgend seizoen gaat meestemmen, werd de ranglijst deze keer door dertien media samengesteld. Dat Neymar en Sergio Ramos vaak werden genoemd, wekt weinig verbazing.

Neymar was de grote animator bij FC Barcelona in de stunt van de 21e eeuw tegen Paris Saint-Germain. In eigen huis werd in de Champions League een 4-0 achterstand goedgemaakt. De Braziliaan scoorde uit een prachtige vrije trap en een strafschop, sleepte er een andere elfmeter uit en gaf de assist bij de beslissende 6-1 in de extra tijd. In de competitie voegde hij daar een doelpunt tegen Sporting Gijón en Celta de Vigo aan toe.

Sergio Ramos kopte in de lastige thuiswedstrijd tegen Betis Sevilla negen minuten voor tijd de winnende 2-1 binnen. Financieel gezien waren zijn doelpunten tegen Napoli in de Champions League belangrijker. Eerst kopte de 30-jarige centrale verdediger de 1-1 gelijkmaker binnen en daarna zette hij Real Madrid op voorsprong via het hoofd van Dries Mertens. Waar Neymar over het hoofd werd gezien door ELF Voetbal en De Telegraaf, kreeg Ramos geen stem van World Soccer Magazine en GOAL News!

Op de derde plaats eindigde Kylian Mbappé. Het grote talent kegelde met AS Monaco niet alleen Manchester City uit de Champions League. De 18-jarige aanvaller maakte in drie competitieduels in de Ligue 1 liefst vijf doelpunten: twee tegen Nantes en Caen en één tegen Girondins Bordeaux. De Fransman kreeg tien stemmen. Alleen Sport/Voetbalmagazine, Fanatik en De Telegraaf nemen hem niet op in hun ELFtal.

Helaas vielen er deze keer geen Nederlanders te bespeuren in de elftallen. Van onze zuiderburen kreeg enkel Eden Hazard een stem. De aanvallende middenvelder van Chelsea werd genoemd door World Soccer Magazine en De Telegraaf. Opvallend is dat deze keer zes verschillende spelers van AS Monaco in de maandlijsten terugkwamen. Net als de stem van Frankfurter Allgemeine Zeitung op Thomas Delaney van Werder Bremen.

ELFtal van de Maand maart 2017

ESM

1. Kasper Schmeichel (Leicester City) - 4 stemmen

2. Sergio Ramos (Real Madrid) - 11 stemmen

3. Mats Hummels (FC Bayern München) - 5 stemmen

4. Gerard Piqué (FC Barcelona) - 4 stemmen

5. Thiago Alcantara (FC Bayern München) - 9 stemmen

6. N’Golo Kanté (Chelsea) - 6 stemmen

7. Casemiro (Real Madrid) - 3 stemmen

8. Eden Hazard (Chelsea) - 3 stemmen

9. Neymar (FC Barcelona) - 11 stemmen

10. Kylian Mbappé (AS Monaco) - 10 stemmen

11. Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 4 stemmen

Geplaatst op 08 april 2017 om 10:00