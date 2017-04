Cijfers zeggen in sommige gevallen helemaal niets, maar leuk zijn ze wel. Bijvoorbeeld om te speculeren over de naderende ontknoping in de Eredivisie. Lukt het Feyenoord om de eerste landstitel sinds 1999 te veroveren? Ja! Tenminste, als de top-drie in de laatste vijf speelrondes dezelfde uitslagen neerzet als vorig seizoen.

Van de vijf wedstrijden die Feyenoord nog speelt, won het er vorig seizoen vier. Alleen de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, het duel dat komende zondag op het programma staat, ging in de jaargang 2015/2016 verloren. De thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en Heracles Almelo leverden drie punten op, evenals de uitduels met Vitesse en Excelsior.

Ajax kende vorig jaar weinig moeite in de vijf wedstrijden die dit seizoen nog op het programma staan. Daarbij moet worden opgemerkt dat afgelopen seizoen niet Go Ahead Eagles, maar De Graafschap in de Eredivisie speelde. Bij Ajax – Go Ahead Eagles is dan ook de uitslag van Ajax – De Graafschap ingevuld. Scoort Peter Bosz vijftien uit vijf in het slot van de competitie?

PSV hoopt nog op de tweede plaats, maar afgaand op vorig seizoen zit dat er absoluut niet in. Sterker nog, in onderstaand scenario eindigen de Eindhovenaren op negen punten achterstand van Ajax. De beslissing kan al vallen op 23 april, wanneer PSV en Ajax elkaar treffen in het Philips Stadion. Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers dat duel met 0-2.

Geplaatst op 07 april 2017 om 21:00