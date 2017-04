UTRECHT - Het Nederlands vrouwenelftal heeft op de plek waar over precies honderd dagen het EK losbarst de oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 1-2 verloren. Het stond halverwege 0-1 in Stadion De Galgenwaard in Utrecht.

Het was behoorlijk druk in het onderkomen van FC Utrecht. Een recordaantal fans van 13.109 zag de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wel strijden, maar uiteindelijk niet winnen. Het eerste doelpunt kwam op naam van een Nederlandse speelster, al werd die er niet vrolijk van. Anouk Dekker werkte de bal in de 27ste minuut achter haar eigen keepster Sari van Veenendaal.

Twintig minuten voor tijd leek Eugénie Le Sommer het duel te beslissen. Ze krulde de bal fraai over de doelvrouw van Nederland heen. Toch gaf Oranje niet op. Het was invalster Lineth Beerensteyn die Lieke Martens vond: 1-2. Ondanks die goal hadden de Fransen het duel eerder op slot moeten gooien. Ze kregen een aantal goede kansen om een derde treffer te maken, maar dat lukte dus niet. Vivianne Miedema kreeg in de extra tijd dé kans op de 2-2, maar had het geluk niet aan haar zijde.

Oranje neemt het dinsdag om 19.00 uur in Stadion De Vijverberg in Doetinchem op tegen IJsland. Het aftellen tot het EK gaat ondertussen langzaam maar beter verder, tot de openingswedstrijd over honderd dagen op het programma staat. Het is te hopen voor de Oranjevrouwen dat het resultaat dan beter uitvalt.

Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Zeeman (90. Jansen), Van Es; Middag, Martens, Groenen (80. Spitse); Van de Sanden (73. Beerensteyn), Miedema, Van de Donk

Geplaatst op 07 april 2017 om 21:52