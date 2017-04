Joop Gall staat sinds kort aan het roer bij Spakenburg. Hij moet de club de komende tijd zien te behouden voor de Tweede Divisie. Spakenburg werd vooraf getipt als eventuele kampioen, maar kent een dramatisch seizoen. "Een profclub is nog wel de ambitie."

Bang voor gezichtsverlies bij het slecht presterende Spakenburg is de ex-coach van onder meer Go Ahead Eagles en FC Emmen absoluut niet. Het is wel in hem opgekomen, maar de baan afwijzen zou voor hem een 'poep-in-de-broek-tactiek' zijn geweest. "Het was wel heel makkelijk geweest om te zeggen: ik ben wel geïnteresseerd, maar kom maar terug als jullie het gehaald hebben. We hebben geen makkelijk programma, maar als je te veel aan het afbreukrisico denkt, moet je geen trainer worden." Na Spakenburg liggen alle opties open, aldus Gall. "Spakenburg is een optie, maar dan moeten we er wel inblijven, want anders zal het terecht kritische publiek zeggen: je hebt ons er niet ingehouden dus blijf voortaan maar weg. Een profclub is nog wel de ambitie. Ik heb ook al een gesprek gehad met een club, daar weet ook Spakenburg van. Welke club? Dat ga ik niet zeggen. Dat willen ze niet."

Waarschijnlijk zal het een heel andere club zijn als die van zijn vorige profavontuur. In december kwam er namelijk een eind aan zijn dienstverband bij Stal Kamjanske uit Oost-Oekraïne. "Ik las hier en daar, zonder wederhoor, dat ik ontslagen zou zijn, maar dat klopt niet. In november had ik een gesprek met de president en kwamen we tot de conclusie dat ik in december zou stoppen. In goed overleg zijn we uit elkaar gegaan, zoals in het Russisch op de site stond. Ook ik heb daar natuurlijk mijn redenen voor."

Front

Redenen die vrijwel iedereen die het nieuws aandachtig volgt, zelf kan invullen. Vier ploegen uit het land zijn gevestigd in hoofdstad Kiev, terwijl hun wortels liggen in het oosten van het land, waar het momenteel te gevaarlijk is. "De omstandigheden zijn moeizaam. We moesten een uur rijden om te trainen en hadden meerdere accommodaties. Voor zowel thuis- als uitwedstrijden moesten we minstens zeven uur reizen. Onze thuiswedstrijden speelden we in het oude stadion van Dnipro Dnipropetrovsk. Daarbovenop kwam nog het verschil in cultuur en in de opvoeding die ik heb gehad."

Toch is Oekraine een ervaring die Gall niet had willen missen. De oud-prof vond het vooral heel bijzonder. "Iedereen kent de status van het land en wat er gebeurt in het oosten, waar Seperatisten tegen Oekraïners vechten. Ik heb er weinig van gemerkt, behalve tijdens één bekerwedstrijd waarvoor we elf uur hadden gereisd. Toen waren we in de buurt van het front. Je kon de beschietingen horen. Beangstigend vond ik het niet, maar ik wil het ook niet bagatelliseren. Vooral de jongeren willen af van het imago dat Oekraïne nu heeft. Er heerst nog steeds corruptie en mede daarom verlangde ik weer naar de structuur uit eigen land."

