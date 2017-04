Onder 19 Vrouwen heeft ook haar tweede wedstrijd in de Eliteronde voor het EK winnend afgesloten. Portugal werd in Apeldoorn met 5-0 verslagen.

Bij rust stond het 1-0. Joëlle Smits scoorde. In de tweede helft vonden Eva van Deursen, andermaal Smits en twee keer Quinty Sabajo het net. Frankrijk won met 4-0 van Slovenië. Dinsdag om 19.00 uur gaat het in Putten om de groepswinst. Ook de beste nummer twee van het toernooi gaat naar het EK in Noord-Ierland.

Nederland - Portugal: 5-0 (1-0) 37. 1-0 Smits, 62. 2-0 Van Deursen, 66. 3-0 Sabajo, 79. 4-0 Sabajo en 82. 5-0 Smits.

Opstelling Nederland: Lize Kop (GK) (CTO Amsterdam Talent Team), Noah Waterham (CTO Amsterdam Talent Team), Vera ten Westeneind (CTO Eindhoven Talent Team), Nurija van Schoonhoven (C) (PEC Zwolle), Eva van Deursen (CTO Eindhoven Talent Team), Joëlle Smits (CTO Eindhoven Talent Team), Ashleigh Weerden (CTO Amsterdam Talent Team), Jamie Altelaar (CTO Amsterdam Talent Team), Caitlin Dijkstra (CTO Eindhoven Talent Team), Victoria Pelova (ADO Den Haag) en Rebecca Doejaaren (PEC Zwolle).

Wissels: 22. Weerden vervangen door Nadine Noordam (ADO Den Haag), 46. Doejaaren vervangen door Quinty Sabajo (CTO Amsterdam Talent Team) en 73. Van Deursen vervangen door Kayleigh Van Dooren (CTO Eindhoven Talent Team). Gele kaarten: Ten Westeneind en Van Dooren.

Later op Voetbal Centraal reacties Quinty Sabajo, captain Nurija van Schoonhoven en Caitlin Dijkstra! Foto: Pro Shots

Geplaatst op 08 april 2017 om 19:53