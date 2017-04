Elf Eredivisie-spelers die in het bezit zijn van een aflopend contract. Samen vormen ze het eerste van FC Transfervrij en gaan ze voor het linkerrijtje. Zou een van de voetballers een ideale aanwinst zijn voor jouw favoriete club?

Doelman: Brad Jones (Feyenoord)

Tussen de palen bij FC Transfervrij staat Brad Jones. De Australier werd vorige zomer noodgedwongen gehaald nadat Kenneth Vermeer op de training een zware blessure opliep. Dit seizoen is de 35-jarige Jones statistisch gezien echter de beste keeper van de Eredivisie. Recent gaf de goalie aan graag te blijven bij Feyenoord, maar misschien kunnen andere clubs hem nog op andere gedachten brengen.

Alternatief: Robbin Ruiter (FC Utrecht)

Rechtsback: Mattias Johansson (AZ)

De 25-jarige Johansson gaat AZ sowieso verlaten. Dat kondigde de Zweed recentelijk aan. In 2012 kwam de back voor een flinke som geld over van Kalmar FF en in eerste instantie maakte hij indruk met zijn rushes over de flank. Seizoen 2013/14 was zijn beste periode bij AZ. Het leverde de inmiddels drievoudig international een uitnodiging voor het nationale team op. Daarna ging het bergafwaarts.

Alternatief: Doke Schmidt (sc Heerenveen)

Centrumverdediger: Jurgen Mattheij (Excelsior)

De 24-jarige Mattheij wordt met het jaar beter. Dit seizoen, zijn zesde bij Excelsior, is de Rotterdammer erg belangrijk voor Excelsior. Niet alleen verdedigend, maar ook aanvallend liet de boomlange mandekker zich gelden met drie doelpunten en één assist. Mattheij hoopt op een stap hogerop, maar dat hoeft niet per se volgende zomer het geval te zijn. Excelsior, de bal ligt bij jullie.

Alternatief: Arnold Kruiswijk (Vitesse)

Centrumverdediger: Wilfried Kanon (ADO Den Haag)

Sterk, snel en linksbenig. Kanon heeft eigenlijk alles wat een moderne verdediger nodig heeft, alleen moet nog stappen nemen om een echte topper te worden. De twintigvoudig Ivoriaans international was in 2015 al bijna weg bij ADO Den Haag, maar een transfer naar OSC Lille kaatste af vanwege vermeende hartproblemen. Begin 2017 zou het Franse Angers zich hebben gemeld. Groen licht bleef echter uit.

Alternatief: Kevin Conboy (FC Utrecht)

Linksback: Kelvin Leerdam (Vitesse)

De pas 26-jarige Leerdam vertrok in 2013 met veel bombarie transfervrij bij Feyenoord. Vitesse was in zijn nopjes met de komst van de verdediger annex middenvelder, maar na een ijzersterk eerste seizoen ging het minder en tegenwoordig bewaakt Leerdam vooral de dug-out. Zeker een jongen met kwaliteiten, dus welke club durft het aan?

Alternatief: Khalid Karami (Excelsior)

Middenvelder: Thomas Bruns (Heracles Almelo)

De 25-jarige Bruns is bezig aan zijn zesde en laatste seizoen bij Heracles. De rechtspoot is al drie jaar een basiskracht op het Almelose middenveld en heeft besloten dat het tijd is voor een nieuwe stap. Naar eigen zeggen is er genoeg interesse in Bruns. Vitesse wordt in het geruchtencircuit genoemd als de volgende werkgever van de Wierdenaar.

Alternatief: Kevin Jansen (ADO Den Haag)

Middenveld: Younes Namli (sc Heerenveen)

De 22-jarige Namli streek begin 2015 voor een onbekend bedrag neer bij Heerenveen. Aan het begin van dit seizoen leek de Deen door te breken in Friesland, maar de begaafde linkspoot werd nooit omstreden. Jammer, want de middenvelder beschikt over een heerlijke techniek. Wellicht is er een andere Eredivisie-club waar Namli wél kan slagen?

Alternatief: Funso Ojo (Willem II)

Aanvallende middenvelder: Erik Falkenburg (Willem II)

Over Falkenburg hoeft weinig gezegd te worden. De aanvallend ingestelde middenvelder is geboren met een neusje voor de goal. Vooral vorig seizoen kwam dat talent duidelijk naar voren in de cijfers: Falkenburg scoorde maar liefst elf goals. Deze voetbaljaargang lukt het wat minder met tot dusver vijf doelpunten. Sparta heeft er naar verluidt oren naar Falkenburg terug naar Het Kasteel te halen.

Alternatief: Luigi Bruins (Excelsior)

Aanvaller: Nacer Barazite (FC Utrecht)

Eigenlijk is Barazite meer een middenvelder, maar vooruit. De 26-jarige Arnhemmer is waarschijnlijk de meeste getalenteerde speler van deze lijst. Met een omweg - via onder meer Arsenal, Austria Wien en Monaco - vervult Barazite in Utrecht eindelijk zijn potentie. Met geweldige acties en technische kunstjes laat de Oranje-jeugdinternational het publiek in de Galgenwaard regelmatig opveren.

Alternatief: Gervane Kastaneer (ADO Den Haag)

Aanvaller: Luciano Slagveer (sc Heerenveen)

Pas 23 jaar, maar al bezig aan zijn zevende seizoen in het eerste van Heerenveen. In seizoen 2014/15 leken de Friezen een nieuwe Luciano Narsingh in huis te hebben, met elf goals en vier assists. Die cijfers werden nooit meer geevenaard en dit seizoen is Slagveer gedegradeerd tot invaller. Toch zullen veel clubs wel gecharmeerd zijn van deze rappe aanvaller.

Alternatief: Jarchinio Antonia (Go Ahead Eagles)

Spits: Dirk Kuyt (Feyenoord)

Wat valt er nog te zeggen over deze geweldenaar? In mei 2016 besloot Kuyt nog een jaar bij Feyenoord te blijven. Gedurende het seizoen verloor de voormalig Oranje-international zijn basisplaats. Kuyt is niet meer onomstreden bij Feyenoord en wordt in juli alweer 37 jaar. Mag het nog een jaartje bij Feyenoord of toch elders afbouwen? Bij FC Utrecht misschien?

Alternatief: Nigel Hasselbaink (Excelsior)

Geplaatst op 09 april 2017 om 13:10