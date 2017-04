PSV kan titelprolongatie op de buik schrijven na het puntverlies tegen FC Twente (2-2). Zelfs Champions League-voetbal lijkt aan de neus van de Eindhovenaren voorbij te gaan. De technische leiding van PSV kan zich nu helemaal richten op volgend seizoen. Eén ding is in ieder geval duidelijk: het wordt een zenuwslopende zomer.

Vooral voor Marcel Brands, die in de 2010 bij PSV in dienst trad. Jarenlang schaafde de technisch directeur aan de selectie, met als resultaat de landstitels van 2015 en 2016 en de knappe overwintering in de Champions League van vorig seizoen. Brands zag steunpilaren vertrekken, zoals Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, maar toch stond er bij het begin van de competitie altijd een kampioenswaardige selectie. Brands slaagde er meermaals in om ogenschijnlijk onhaalbare spelers naar Eindhoven te halen (Andrès Guardado, Gaston Pereiro, Hector Moreno) en hield jaarlijks bepalende spelers binnenboord (Luuk de Jong, Jetro Willems, Davy Pröpper).

Vorige jaar beleefde Brands niet zijn meest succesvolle transferzomer, met het uitblijven van gewenste versterking op de flank als grootste teleurstelling. Komende zomer lijkt de transferpuzzel nog een stuk gecompliceerder. Naar alle waarschijnlijkheid speelt PSV volgend seizoen geen Champions League, wat de aantrekkingskracht van de club op de transfermarkt geen goed doet. Ook azen veel basiskrachten op een stap hogerop, veel meer dan in de voorgaande jaren. Het ontbreken van Champions League-voetbal is ook voor hen een extra reden om niet langer te blijven plakken. Hieronder een lijstje van spelers die mogelijk willen vertrekken:

Luuk de Jong: De spits deed in 2014 een stapje terug van de Bundesliga naar PSV, met het idee om op een gegeven moment weer twee stappen vooruit te zetten. Brands hield De Jong vorige zomer met een huzarenstukje in Eindhoven, maar in 2017 zal de aanvoerder toch wel een transfer willen maken. Het probleem is alleen dat De Jong bezig is aan een slecht seizoen en dus niet hoeft te rekenen op aanbiedingen van Europese topclubs. Kans op een transfer: gemiddeld tot groot.

Jeroen Zoet: de doelman doorliep de jeugdopleiding van PSV, brak in 2013 definitief door en wordt al sinds 2015 gelinkt aan diverse Premier League-clubs. In 2015 maakte Zoet tevens zijn debuut in het Nederlands elftal en inmiddels lijk de 26-jarige Veendammer de concurrentiestrijd met Jasper Cillessen in zijn voordeel te hebben beslist. Kans op een transfer: groot.

Jetro Willems: Is pas 23 jaar, maar speelt al sinds 2011 in het eerste van PSV. De linksback kon medio 2016 al weg, maar achtte de tijd toen nog niet rijp. Nu wel. Dit seizoen kwam Willems voor de winterstop door blessureleed amper in actie, maar sinds de jaarwisseling toont Willems af en toe weer zijn ongekende klasse. Kans op een transfer: groot.

Davy Pröpper: de begaafde middenvelder is pas bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV, maar aan interesse geen gebrek. Vorige zomer was er concrete belangstelling en deze winter meldde Zenit Sint Petersburg zich voor Pröpper. Naar verluidt ziet Pröpper, die dit seizoen veel minder presteert, een transfer wel zitten. Kans op een transfer: groot.

Andrès Guardado: Het binnenhalen van Guardado in 2014 werd gezien als een enorme stunt. En zonder de Mexicaanse controleur waren de kampioenschappen van 2015 en 2016 misschien nooit tot stand gekomen. Zijn routine en superieure balbehandeling gaven de doorslag. In het afgelopen jaar werd Guardado meermaals gelinkt aan de MLS. Volgens diverse bronnen wil de linkspoot graag dichter bij huis gaan voetballen. Kans op een transfer: groot

Hector Moreno: Hij maakte furore bij AZ, won er de landstitel, deed het uitstekend bij Espanyol, maar verbaasde iedereen in 2015 met een transfer naar PSV. In Eindhoven is Moreno al bijna twee seizoenen een onmisbare factor in de defensie. Moreno keerde terug naar Nederland op verzoek van Marcel Brands, maar kan Brands hem voor nog een jaar bij PSV houden? Kans op een transfer: gemiddeld.

Santiago Arias: Soms is Arias misschien iets te wild en daarnaast zijn zijn voorzetten voor verbetering vatbaar. Toch is de Colombiaan een geweldige rechtsback, en geweldige backs zijn schaars. Arias staat naar verluidt al een tijdje op de radar van diverse Europese subtoppers. Kans op een transfer: groot.

Huurlingen: Komende zomer ziet PSV ook huurlingen Siem de Jong, Marco van Ginkel en Oleksandr Zinchenko terugkeren naar hun oorspronkelijke werkgevers, respectievelijk Newcastle United, Chelsea en Manchester City. PSV hoopt Van Ginkel ook volgend seizoen te huren, maar of de middenvelder daar zelf oren naar heeft is zeer de vraag. De blessuregevoelige Siem de Jong en instabiele Zinchenko hoeven ze in Brabant waarschijnlijk niet per se nog een seizoen over de vloer te hebben.

Overigens is het ook niet zeker dat Nicolas Isimat-Mirin en Gaston Pereiro na de zomer nog op de Herdgang rondlopen. Eerstgenoemde moest Jeffrey Bruma doen vergeten, maar is daar nog niet in geslaagd en zat zelfs een periode op de bank. Pereiro haalt wekelijks een belabberd niveau, al scoort de Uruguayaan wel af en toe een doelpunt. Kans op transfers: klein tot gemiddeld.

Loodzware taak

Afgaande op het bovenstaande moet Brands komende zomer een halve selectie vervangen. Zover zal de sportbestuurder het niet laten komen, want hij heeft in een interview al te kennen gegeven dat er maar een bepaald aantal basiskrachten mag vertrekken. Maar ook als slechts een paar uitgaande transfers plaatsvinden: door het ontbreken van Champions League-voetbal zal het bijna onmogelijk zijn vervangers van hetzelfde niveau te strikken. Dat kan dan alleen met bedragen met zeven nullen en dat betaalt PSV simpelweg niet. En dus wordt het een loodzware zomer voor Brands, en een zenuwslopende voor de PSV-fans.

