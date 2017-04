Het Everton van Ronald Koeman heeft de opmars van Leicester-coach Craig Shakespeare een halt toegeroepen. Sinds de aanstelling van Shakespeare verloor de huidige kampioen nog niet. Tot vandaag, want Everton was in eigen huis met 4-2 te sterk.

Dat Leicester City en Shakespeare het lastig zouden krijgen in Liverpool kon je vooraf donder op zeggen, want als er een team in eigen huis goed presteert, dan is het Everton wel. Van de 54 punten behaalde Everton er 37 in eigen huis. Dat betekent een gemiddelde van 2,3 punt per wedstrijd. Uit ligt dat gemiddelde op 1,1. In eigen huis verloor Everton dit seizoen slechts een keer. Dat was wel een extra pijnlijke nederlaag, want in de slotminuut besliste Sadio Mané de derby in het voordeel van Liverpool.

Everton wilde direct aan Leicester City laten zien dat er weinig te halen zou zijn, want nog binnen de minuut zette jeugdexponent Tom Davies The Toffees op voorsprong. Maar dat bleek juist het startsein van een knotsgekke openingsfase waarin Leicester zich terugvocht naar een 1-2 voorsprong door goals van Islam Slimani en Marc Albrighton. Maar Everton zou Everton niet zijn om ten onder te gaan op Goodison Park, want nog voor rust was de schade hersteld. Twee doelpunten van Romelu Lukaku en een van Phil Jagielka waren genoeg voor de uiteindelijke 4-2 overwinning.

Kritische Lukaku

Sinds Ronald Koeman de overstap maakte van Feyenoord naar de Premier League ontpopt hij zich sowieso als een trainer die zijn team vooral thuis ijzersterk voor de dag laat komen, want ook bij Southampton pakte Koeman de punten voornamelijk in eigen stadion. Everton staat door de mindere prestaties in uitwedstrijden momenteel in niemandsland en stevent af op de zevende plaats.

Het zorgde voor een ontevreden sterspeler, want afgelopen week liet Lukaku zijn ongenoegen blijken over de huidige situatie bij Everton. In de Engelse media zei hij daarover: "We hadden een paar goede spelers kunnen aantrekken, maar de club heeft dat nagelaten. Jammer, want ik wil prijzen winnen. Ik wil niet alleen herinnerd worden om mijn doelpunten, maar ook om de prijzen die ik heb gewonnen." Koeman weet dus wat hem te doen staat om zijn sterspeler binnenboord te houden; investeren en beter voor de dag komen in uitwedstrijden. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Geplaatst op 09 april 2017 om 20:06