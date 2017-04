Hans van Breukelen zou volgens De Stentor bereid zijn Louis van Gaal een derde dienstverband te geven bij de KNVB. "We hebben hem nodig, desnoods op mijn plek." Hoe moet deze lokroep van de oud Oranje-keeper worden geïnterpreteerd? Betekent dit dat Van Breukelen weinig vertrouwen heeft zelf het tij te keren? De balans na tien maanden van Breukelen.

Het was al een wespennest bij de KNVB, maar de aanstelling van Van Breukelen heeft in Zeist eveneens weinig effect gehad, want het arsenaal aan conflicten is alleen maar uitgebreid. Wat is er onder meer gebeurd? Een aantal conflicten op een rijtje.

Gehannes met assistenten

Nadat assistent Dick Advocaat zijn clausule in werking had laten treden en met de noorderzon naar Turkije vertrok, Ruud van Nistelrooy eerder al voor PSV had gekozen en ook Marco van Basten bondscoach Danny Blind in de steek liet voor een plekje bij de FIFA, moest Van Breukelen aan de bak om een nieuwe assistent-bondscoach binnen te halen. Ruud Gullit was een van de gegadigden, oud-ploeggenoot van Van Breukelen. Er werd gepraat, maar tot een akkoord kwamen de heren niet. Over het waarom? Daar waren ze nogal over verdeeld. De technisch directeur toen: "Het was absoluut geen geldkwestie, maar Ruud wilde clausules in zijn contract en die kon en wilde ik hem niet geven." Gullit verbaasde zich over die houding van de KNVB, omdat bijna iedereen in de voetballerij met clausules werkt volgens hem.

Gestuntel met Jorritsma

Rond dezelfde tijd kwam ook de positie van teammanager Hans Jorritsma onder vuur. Uiteindelijk is overeengekomen dat Jorritsma de kwalificatiereeks afmaakt als teammanager, mede omdat de spelers het goed met hem kunnen vinden, maar in een eerder stadium wilde de KNVB hem juist buiten de deur zetten. Veel had Van Breukelen kunnen voorkomen als hij toen naar de adviezen van onder andere Danny Blind had geluisterd. De toenmalige bondscoach pleitte vorig jaar augustus al voor het behouden van de oud-hockeyer.

PIM

In het conservatieve voetbal is het niet gebruikelijk om je te laten informeren door sporters van buitenaf. Toch wilde Van Breukelen per se iemand die voor de benodigde innovatie kan zorgen in Zeist. De prestatie- innovatiemanager is sindsdien een begrip in de Nederlandse voetbalwereld. Uiteindelijk zou oud-volleyballer en olympisch kampioen Peter Blangé de baan in handen krijgen. Van Breukelen bij de aanstelling van de Voorburger: "Met Blangé kiezen we voor iemand die topsport ademt en die al jaren met innovatie bezig is, ook in relatie tot voetbal." Of het ook een kwestie van kiezen was voor Van Breukelen is niet zeker, want voordat Blangé werd aangesteld waren ook Gerard Kemkers en Robin van Galen in beeld. Zij wilden hun handen echter niet branden aan de KNVB.

Relatie binnen KNVB

De grootste smet op het blazoen van Van Breukelen is echter de kwestie rondom het bedrijf BTSW van Rini Stoutjesdijk, in het verleden een partner van de oud-keeper van onder meer PSV. Het bedrijf, dat volgens schrijfster Carine Damen, mensen financieel manipuleert en brainwasht doet ook zaken met de KNVB. Voorlopig is de samenwerking een halt toegeroepen, maar de kwestie blijft rond Van Breukelen heen zoemen; als in een wespennest. Kan Louis van Gaal wel structuur brengen in die chaos?

Geplaatst op 09 april 2017 om 20:13