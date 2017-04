Toen was de voorsprong van Feyenoord op Ajax nog één punt. De Rotterdammers geloven er heilig in dat ze de titel gaan pakken, de Amsterdammers beweren dat zij de koploper nog van de eerste plaats gaan stoten. Nog vier duels te gaan. Wat leert de historie?

Op dit moment heeft Feyenoord 73 punten en Ajax 72. Het doelsaldo van eerstgenoemde is met +58 veel beter dan de +47 van laatstgenoemde. De hoofdstedelingen lijken het op dit moment dus vooral te moeten hebben van meer punten dan van meer doelpunten voor en tegen.



Afgelopen seizoen deden Feyenoord en Ajax in de laatste vier competitiewedstrijden niet voor elkaar onder. Ze pakten allebei acht punten. Het doelsaldo van Ajax was met plus zes beter dan de plus twee voor Feyenoord. In de jaargang 2011/12 pakten beide teams twaalf punten. Het doelsaldo van Ajax klopte met plus zeven nét dat van Feyenoord met plus zes.



In de afgelopen tien seizoenen is Ajax op basis van de laatste vier duels duidelijk Feyenoord de baas. De Amsterdammers pakten zelfs vier keer de volle twaalf punten, de Rotterdammers maar één keer. Ajax was in tien jaargangen zes keer succesvoller dan Feyenoord in de laatste vier competitiewedstrijden.



Vijfmaal slaagde de ploeg er in meer dan één punt meer te pakken dan Feyenoord. Feyenoord pakte gemiddeld 6.8 punt in de laatste vier wedstrijden, Ajax pakte gemiddeld 8.7 punten. Dat komt neer op 2.1 punt meer, net voldoende om de ene punt achterstand op Feyenoord in te halen. Of dat ook dit seizoen gebeurt?

Seizoen: Punten Feyenoord: Punten Ajax: Doelsaldo Feyenoord in vier wedstrijden: Doelsaldo Ajax in vier wedstrijden: 2015/16 8 8 5 voor, 3 tegen (+2) 9 voor, 3 tegen (+6) 2014/15 1 5 2 voor, 9 tegen (-7) 5 voor, 3 tegen (+2) 2013/14 10 4 10 voor, 2 tegen (+8) 7 voor, 6 tegen (+1) 2012/13 9 10 9 voor, 2 tegen (+7) 10 voor, 1 tegen (+9) 2011/12 12 12 10 voor, 4 tegen (+6) 9 voor, 2 tegen (+7) 2010/11 7 12 12 voor, 6 tegen (+6) 11 voor, 4 tegen (+7) 2009/10 7 12 9 voor, 4 tegen (+5) 17 voor, 1 tegen (+16) 2008/09 7 2 8 voor, 7 tegen (+1) 4 voor, 11 tegen (-7) 2007/08 6 12 8 voor, 7 tegen (+1) 15 voor, 5 tegen (+10) 2006/07 1 10 3 voor, 14 tegen (-11) 11 voor, 4 tegen (+7)

