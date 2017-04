Napoli heeft de aanval op de derde plaats van SS Lazio afgeslagen. In Rome werd het 0-3. Dries Mertens steekt in bloedvorm en maakte sinds december het ene na het andere doelpunt, maar tegen Lazio wist de Belg het net niet te vinden. José Callejon en twee keer Lorenzo Insigne deden dat wel.

Toch is Mertens nog steeds dé smaakmaker van het seizoen. De eerste twee jaar doet hij al leuk mee; sinds dit seizoen benadert Mertens de reputatie van de Paus in het oer-katholieke Napels. De zet van coach Maurizio Sarri om hem in de spits te zetten is uitstekend uitgepakt. Geen sinecure tegen de slagers in de Italiaanse defensies. Alsof je basketballer Stephen Curry, 'slechts' 191 centimeter, zijn duels voortaan laat uitvechten onder de basket. Maar met een stortvloed aan doelpunten laat hij zien dat hij geschikt is om als centrumaanvaller te spelen. Oud-trainer Ton Du Chatinier: "Hij behoort nu gewoon tot de Europese topaanvallers. Als centrumspits had ik dat niet verwacht, maar hij kan dat zo invullen omdat hij nooit op dezelfde positie staat. Net zoals Lionel Messi. Hij kan heel goed tussen de linies bewegen. Hij weet waar hij moet zijn en vooral waar hij niet moet zijn. Hij kan als geen ander uit de duels blijven."

Na zijn vierklapper, thuis tegen Torino, van eind december werd Mertens in Italiaanse media vergeleken met de almachtige Maradona. Volgens Italië-kenner en voetbalanalist David Endt heeft de Belg het juiste karakter om een publiekslieveling te zijn in Zuid-Italië. "Napels is de stad van de overdrijving. Er ligt altijd een extra laagje slagroom op. Als je meegaat in de hartslag van het Napolitaanse volk, ben je onverwoestbaar een held. Mertens heeft als Belg natuurlijk een andere aard. De Napolitaanse fans zien graag Scugnizzi, echte Napolitaanse straatjongens, zoals Lorenzo Insigne. Iemand die bij wijze van spreken een appel bij de groenteman steelt. Mertens heeft absoluut de capaciteit om dat te snappen en aan te voelen. Hij kan iets teweegbrengen in het veld en legt altijd risico in zijn spel."

Stap voor stap

De kenners zien in Mertens een ideaal voorbeeld voor de huidige jeugd. Du Chatinier maakt de vergelijking met de loopbaan van Dirk Kuyt. "Die zou het niet redden bij Feyenoord en Liverpool, maar dat gebeurde wel. Met Mertens is dat hetzelfde. Hij maakt een fantastische carrière door. Een jongensboek." Ontdekker Etienne De Wispelaere, nog steeds coach bij Jong AA Gent, gebruikt de loopbaan van Mertens weleens als voorbeeld voor zijn spelers. "Het is zo belangrijk om geen stap over te slaan. Hij blijft maar beter worden." Waar dat gaat eindigen staat in de sterren geschreven. Er wordt gefluisterd dat Mertens een overgang naar de Premier League overweegt, maar voorlopig zal hij zijn wonderseizoen een mooi vervolg willen geven met als beloning minimaal de tweede plek. Als iemand heeft bewezen dat alles mogelijk is zolang je ambitie toont, is het Mertens wel. Nooit is hij bij de pakken neer gaan zitten. Kleine Dries heeft de twijfels ver achter zich gelaten.

Door de overwinning in Rome heeft Napoli een enorme stap gezet naar een ticket voor de Champions League. Niet zozeer via de tweede plek, maar met zeven punten voorsprong op SS Lazio lijkt de derde plaats binnen.

Geplaatst op 09 april 2017 om 22:54