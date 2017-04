Brad Jones was al benoemd tot de beste keeper van de Eredivisie. Het centrale duo Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin leek schier onpasseerbaar. Linksachter Terence Kongolo was één van de positieve verrassingen dit seizoen. Een van de grootste krachten van Feyenoord was de enorme defensieve zekerheid waar Van Bronckhorst op kon bouwen. Die moet hij dan ook zo snel mogelijk zien te herstellen.

Maar liefst vijftien keer hield Feyenoord dit seizoen de nul en had het dus aan één doelpunt genoeg voor de overwinning. Hoogtepunt in die ijzersterke defensieve reeks waren de duels na de winterstop, waarin de formatie zes keer op rij de nul hield. Gastón Pereiro was de eerste die van afstand een gaatje vond in het doel van Jones. Onbedoeld schiep de PSV'er het begin van de defensieve onzekerheid bij de Rotterdammers.

Discussie Voor Pereiro's doelpunt waren er bij Feyenoord weleens discussies over de opstelling, maar altijd over de plekken voorin of op het middenveld. Wel of geen Dirk Kuijt? Jens Toornstra op rechts of toch op tien? Dat soort vragen. Maar achterin was er geen discussie. Jones verdedigde het doel, óók als Vermeer fit was zo liet Van Bronckhorst in een vroegtijdig stadium al weten. En de linie daarvoor bestond steevast uit Karsdorp, Van der Heijden en Botteghin met Kongolo als linksachter. Zonder twijfel.

Maar sinds de tegengoal tegen PSV is er veel veranderd. Tegen Sparta Rotterdam verliet Kongolo al vroeg het veld met een blessure; een duel later in Heerenveen stond Kenneth Vermeer noodgedwongen onder de lat; tegen PEC Zwolle was Bart Nieuwkoop de rechtsachter. In de linie waarin Van Bronckhorst bijna nooit sleutelde, moest het roer noodgedwongen om. Opeens waren er vele wisselingen achterin.

Het gevolg? Meer dan veertig procent (!) van alle tegengoals dit seizoen kregen de Rotterdammers in de laatste zeven duels tegen. Daarmee lijkt de kous overigens nog niet af. Want de komende drie duels (FC Utrecht, Vitesse en Excelsior) treft Feyenoord de ploegen tegen wie het voor de winterstop opgeteld bijna de helft van alle tegengoals tegen kreeg.

Hoopvolle cijfers dat Feyenoord het verdedigende probleem snel zal verhelpen zijn dat dus niet voor Van Bronckhorst. En sinds het doel van Feyenoord niet meer onpasseerbaar oogt, volgt het ene puntverlies het andere op. In diezelfde laatste zeven duels is het totale puntverlies namelijk bijna verdubbeld (van 9 naar 17).

Injecties Voor paniek is het zoals gezegd nog te vroeg, maar de coach van Feyenoord moet zo snel mogelijk de orde achterin herstellen. Daarbij is het te hopen dat backs Karsdorp en Kongolo snel weer helemaal fit en inzetbaar zijn voor Feyenoord. Met nog vier duels voor de boeg en verder geen andere verplichtingen meer op het programma is de tijd voor een risico met een injectiespuit of extra stukken tape wel aangebroken. Alles om de nul, die lange tijd zo heilig was bij Feyenoord, weer terug te krijgen. Dat is op dit moment misschien wel het allerbelangrijkste karwei voor Van Bronckhorst.

Geplaatst op 10 april 2017 om 09:30