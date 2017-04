Pierre-Emerick Aubameyang vertrekt onder geen beding naar concurrent Bayern München. Dat verzekerde Borussia Dortmunds algemeen directeur Hans-Joachim Watzke afgelopen weekend althans nog maar eens. Maar hoe harder clubs nee roepen, hoe vaker de transfer uiteindelijk wél rondkomt. Mocht de spits inderdaad de gevoelige overstap maken, komt hij in een bijzonder rijtje spelers die ooit van Dortmund naar München overstapten.

Mats Hummels (35 miljoen) Van alle kritiek die Bayern München over zich heen had gekregen over het feit dat het de concurrenten in Duitsland leegkocht, trok het zich daar duidelijk niets van aan. Ze profiteerden van het feit dat het contract van Hummels slechts één seizoen doorliep en trok de mandekker afgelopen zomer aan. Daarvoor betaalde het wel de hoofdprijs: 35 miljoen euro. Een flink prijskaartje, zeker als je bedenkt dat de verdediger uit de jeugdopleiding van Bayern komt...

2. Robert Lewandowski (transfervrij) Een klein half jaar na de overgang van Götze werd bekend dat ook Lewandowski naar München zou vertrekken. Vier dagen nadat hij officieel met andere clubs mocht praten, op 4 januari 2014, maakte hij zijn overstap al wereldkundig. Hij moest daarna nog de bekerfinale tegen zijn toekomstige werkgever spelen. Dubbele belangen of niet: de spits speelde gewoon mee en verloor met Dortmund na verlenging met 0-2.

3. Mario Götze (37 miljoen) Voor de overstap van Mesut Özil naar Tottenham was supertalent Mario Götze de duurste Duitse speler aller tijden. Na twee gewonnen landstitels en het bereiken van de Champions League-finale wist Bayern München genoeg: deze speler willen wij hebben. Omdat Dortmund een afkoopclausule in het contract van Götze had gezet was het een koud kunstje om deze te activeren voor Der Rekordmeister. Een succes werd de transfer echter nooit en dus keerde Götze later terug op het nest waar hij heel de jeugdopleiding had doorlopen.

4. Torsten Frings (9,25 miljoen) Frings groeide in zes jaar tijd uit tot een sterspeler van Werder Bremen en besloot de overstap naar Borussia Dortmund te maken om hogerop te komen. Daar deed hij het uitstekend met Tomas Rosicky aan zijn zijde. Dus kwam er een volgende stap: Bayern München. De middenvelder kreeg echter nooit het vertrouwen van Felix Magath en besloot al na één seizoen terug te keren naar zijn oude liefde Werder Bremen.

5. Thomas Helmer (7,5 miljoen) Hoewel Bayern slechts een kleine acht miljoen euro betaalde voor Helmer, was ook deze overstap zeer discutabel. Dortmund was er alles aan gelegen om hun beste verdediger niet naar de directe concurrent te laten overstappen. Zij zagen hem veel liever naar het Franse Olympique Lyonnais vertrekken. Uiteindelijk kwam Helmer toch bij de grote rivaal terecht en speelde daar, net als in Dortmund, uiteindelijk zes seizoenen.

Geplaatst op 10 april 2017 om 11:30