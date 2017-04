Liefst 173 competitiedoelpunten prijken er achter zijn naam. Jan Vennegoor of Hesselink brak door bij FC Twente, werd drie keer kampioen met PSV, twee keer met Celtic en speelde voor Hull City en Rapid Wien. Ook verzamelde de voormalig centrumspits negentien caps. Nu is hij scout van PSV.

1. Keeper: Heurelho Gomes (PSV)

“Een slangenmens. Op trainingen moest ik maximaal presteren om hem te kunnen passeren, zodat ik als spits ook beter werd. Hij vormde een belangrijke schakel in onze successen in de Champions League en de behaalde kampioenschappen. Gomes beschikt over een dermate lange worp dat hij me in de spits vaak rechtstreeks bereikte.”

2. Rechtsback: André Ooijer (PSV)

“Een stabiele kracht. Op André kon je altijd rekenen. Hij deed alles voor de ploeg en werkte keihard. De trainer kon hem op diverse posities opstellen. Ook buiten het veld was hij erg belangrijk. Hij keek naar het groepsgebeuren en hield de ploeg bij elkaar.”

3. Centrale verdediger: Alex (PSV)

“Eén blok graniet. Niemand kwam hem voorbij. Elke spits in de Champions League had de grootste moeite met hem. Toen hij arriveerde was hij vijf tot tien kilo te zwaar, maar dat vloog er snel af. Hij verdedigde zonder poespas. Alex beschikte ook nog over een verwoestende vrije trap, waarmee hij ons meerdere doelpunten heeft bezorgd.”

4. Linksback: Wilfred Bouma (PSV)

“Fredje was vier, vijf jaar mijn kamergenoot. Toen we allebei terugkeerden bij PSV lagen we opnieuw een seizoen bij elkaar op de kamer tijdens diverse trips. We voelden elkaar in en buiten het veld uitstekend aan. Hij voorzag me van heel veel assists. Fredje was erg mobiel en atletisch ingesteld en had de sprongkracht van een springveer. Een ondergewaardeerde kracht.”

Het PSV van 2005 is sterk vertegenwoordigd in de SuperELF van Vennegoor

5. Rechtshalf: Shunsuke Nakamura (Celtic)

“Een linkspoot op rechts. Hij had een geweldige vrije trap. Tot op de millimeter nauwkeurig over de muur in de korte hoek. Hij heeft me vaak bediend met een vrije bal of hoekschop. De stilist tussen het Schotse kick and rush-voetbal. In zijn gevolg liepen altijd vijftig Japanse journalisten mee. Een persoonlijke tolk ging overal mee naartoe.”

6. Rechter centrale middenvelder: Mark van Bommel (PSV)

“Mark was een echte aanvoerder, een drijvende kracht achter de successen van de clubs waar hij speelde. Hij stak ontzettend veel energie in een wedstrijd. Ook kon hij spelers opnaaien, tot het irritante aan toe. Maar precies op de wijze waardoor je het beste in jezelf naar boven haalde.”

7. Linker centrale middenvelder: Paul Bosvelt (FC Twente)

“Hij stond de jonge spelers, onder wie ik, bij. Zijn voetballende kwaliteiten werden weleens onderschat. Hij beschikte over veel power en loopvermogen. Daardoor kwam hij tijdens een wedstrijd regelmatig ‘onder’ de spitsen. Af en toe scoorde hij stiekem met een stift. Paul hield zeker ook van geintjes. Maar als hij ’s avonds op stap ging, liep hij ’s ochtends tijdens de training zonder problemen voorop.”

8. Linkshalf: Phillip Cocu (PSV)

“De beste clubvoetballer met wie ik samenspeelde. Ik keek tegen hem op. Hij was dag in, dag uit bezig om andere spelers beter te maken. Phillip beschikte over zoveel inhoud, dat hij nooit geblesseerd was. Over zoveel voetbalgogme. Dat maakte indruk. Deed hij mee, dan speelden we met twaalf man. Hij had ook weinig woorden nodig. Een natuurlijke leider.”

9. Rechtsbuiten: Ji-Sung Park (PSV) “Er was bijna geen speler die me zo goed aanvoelde. Hij wist precies wanneer hij moest vertrekken als ik de bal kreeg. En wist ‘m ook op het juiste moment terug te geven. Zijn werkethos was fantastisch. Tegen Olympique Lyon in de Champions League maakte hij in de 116de minuut nog een sprint van het ene naar het andere strafschopgebied. Niet voor niets stelde Alex Ferguson hem bij Manchester United later ook altijd op.”

10. Spits: John Bosman (FC Twente)

“Onverwacht kwam hij van KV Mechelen naar Twente. Ik keek tegen hem op. Ik heb nooit een speler beter zien koppen. Hij was een specialist in timing. Wist precies wanneer je een bal moest raken. Het moment en de plek van raken waren volgens hem belangrijker dan kracht zetten. Dat leerde hij me.”

11. Arjen Robben (PSV)

“Hij was achttien jaar toen hij bij PSV binnenkwam. Op die leeftijd beschikte hij al over zoveel talent en explosiviteit. Uit zichzelf wist hij al kansen te creëren, uniek op die leeftijd. Hij wist wat hij wilde. Iets dat hij daarna allemaal heeft waargemaakt. Hopelijk kan hij nog lang mee.”

Wisselspelers:

12. Jefferson Farfán (PSV)

13. Aiden McGeady (Celtic)

14. Geovanni (Hull City)

15. Thomas Gravesen (Celtic)

16. John de Jong (PSV)

17. Arnold Bruggink (FC Twente/PSV)

18. George Boateng (Hull City)

Trainer: Guus Hiddink (PSV)

“De people’s manager aan de wereldtop. Hij wist precies wat hij op een bepaald moment moest doen. Spelers exact goed te raken en hij voelde de groep aan. Hij wist de belangrijke jongens altijd in het gareel te krijgen. Een overkoepelende trainer. Fred Rutten wil ik ook zeker noemen. Hij vormde de rode draad door mijn loopbaan en gaf me bij FC Twente en PSV de kans. Hij heeft me als speler absoluut beter gemaakt.”

Geplaatst op 11 april 2017 om 15:30