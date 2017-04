Duitsers scoren in de laatste minuut, Lionel Messi is geniaal en Leroy Fer degradeert; het zijn zomaar een aantal zekerheden die je hebt in de voetballerij. Want hoe vervelend het ook voor de oud-Feyenoorder is: de middenvelder kan na de 1-0 nederlaag tegen West Ham United met zijn Swansea City zijn derde degradatie op rij bijna niet meer ontlopen.

Na zijn overstap van Queens Park Rangers, de tweede club met wie Fer degradeerde uit de Premier, naar Swansea City werden de vragen nog lacherig gesteld. Met een big smile op zijn gezicht, blij om terug te zijn op het hoogste niveau, kondigde de middenvelder aan er alles aan te willen doen om met Swansea de derde degradatie op rij te voorkomen. Na een moeilijke eerste seizoenshelft werd het na de komst van Fer een stuk beter en schoof Swansea op naar de middenmoot.

Dus werd de degradatiegoeroe definitief gekocht door de club uit Wales. Het was derde club in de Premier League waar Fer onder contract kwam te staan. De eerste was Norwich City met wie in het eerste jaar ook meteen degradeerde. Hoewel de Nederlander een prima indruk maakte, zat het avontuur van Norwich op het hoogste niveau in Engeland er na drie seizoenen op, door de behaalde achttiende plaats. Ze eindigden uiteindelijk drie punten onder West Bromwich Albion, dat het vege lijf wél wist te redden.

Transfer Doordat Fer een goede indruk had achter gelaten speelde hij slechts één duel in het Championship, waarna QPR de oud-Feyenoorder besloot over te nemen van Norwich. Met de Super Hoops ging het echter niet veel beter. QPR behaalde drie punten minder dan met Norwich een jaar eerder en degradeerde als de nummer laatst van de Premier League rechtstreeks. Ook ditmaal kon Fer onmogelijk ontevreden zijn over de door hem geleverde prestaties. Maar ook ditmaal resulteerde het in degradatie.

Hoewel er door zijn goede spel interesse uit de Premier League bleef, kwam er ditmaal geen directe uitweg uit het Championship. Met QPR hield Fer het een half jaar uit op het tweede niveau in Engeland, waarna Swansea City, dat de laatste jaren sowieso een goede band heeft met Nederlanders, de middenvelder opnieuw terughaalde naar de hoogste afdeling. Eerst op huurbasis, want een degradatie-expert voor drie seizoenen vastleggen is natuurlijk een groot risico.

Maar toen het het eerste seizoen met Fer meer dan uitstekend ging en de Nederlander dus definitief werd vastgelegd, ging het bergafwaards met de club uit Wales. Dat is overigens niet zozeer de schuld van Fer, die ook ditmaal weer een prima seizoen doormaakt. Met zes treffers in 29 optredens heeft de middenvelder een wezenlijke bijdrage geleverd. Alleen: in zijn eerste degradatiejaar maakte Fer drie treffers; in zijn tweede degradatiejaar scoorde hij zes keer en inmiddels ligt hij op schema voor de negen... Hoe vaak Fer ook lijkt te scoren: degradatie lijkt ten alle tijden het gevolg in de Premier League.

Dramaserie Ongewild is de international hoofdpersoon geworden van zijn eigen dramaserie. Want een rampverhaal waarin hij drie keer degradeert heeft Fer zelf niet verzonnen, laat staan dat hij er mee te koop loopt. Toch hangt het degradatieverhaal als een aura om hem heen. De hoop op een goed resultaat heeft hij overigens nog niet opgegeven: "We hebben nog zes wedstrijden te gaan en we moeten positief blijven om te handhaven", vertelt hij op de clubsite. "We moeten alleen maar naar onszelf kijken en niet bezig zijn met de resultaten van de andere teams."

Hoewel de achterstand op Hull City slechts twee punten bedraagt en op Crystal Palace, dat overigens wel twee duels meer te spelen heeft, drie, is het geen onmogelijke opgave voor Fer om alsnog te handhaven: in de laatste speelronde speelt het nog tegen het al zo goed als zeker gedegradeerde Sunderland. De duels daarvoor zijn echter een stuk zwaarder: Watford, Manchester United, Stoke City en Everton zijn dan de tegenstanders.

Gaat het Fer lukken om het doemscenario te voorkomen? Ploeg- en landgenoot Luciano Narsingh heeft er in elk geval nog vertrouwen in: "We hebben hele goede wedstrijden gespeeld de laatste weken, maar geven het een paar keer in de slotminuten weg. Als we die wedstrijden gewoon hadden gewonnen, stonden we er nu een stuk beter voor. Ik ben er van overtuigd dat we komend weekend van Watford kunnen winnen. Ik geloof in het team en geloof dat we zullen overleven."

Mochten de woorden van Fer en Narsingh echter geen werkelijkheid worden, bestempelt Fer zich definitief als degradatiegoeroe. Geen Engelse degradatiekandidaat die hem dan nog durft binnen te halen...

Geplaatst op 10 april 2017 om 13:38