Roberto Carlos is jarig. De wat oudere voetbalfans zullen de Braziliaanse linksback zeker nog kennen. Wat kon die man schieten! De jonge supporters die nog nooit van de 44 jaar oud geworden voetballer hebben gehoord: aangenaam. Dit is de geestelijke vader van de ventieltrap.

De ventieltrap? Zo worden de vrije trappen genoemd die Roberto Carlos altijd nam. Volgens de verhalen zijn ze ontstaan op de Braziliaanse velden. Daar leerde de voetballer zichzelf zijn traptechniek aan door met een voetbal gevuld met zand op een doeltje te gaan schieten.



Het resultaat van uren en uren oefenen mocht er zijn. Carlos schoot zó hard en met zoveel effect dat de keeper van de tegenstander vaak kansloos was. Hij had uitgevonden dat als hij de bal tegen het ventiel raakte, deze een curve kreeg.

Gunther Pfau, de ballenexpert van de Adidas-fabriek in Herzogenaurach, zei er al eens over: "Van de 32 vijf- en zeshoekjes waaruit een bal bestaat, is het deel met het ventiel het zwaarst. Als je de bal precies daar raakt, wordt het effect versterkt."



Roberto Carlos maakte zowel in het Braziliaanse nationale elftal als in clubverband de nodige mooie doelpunten. Vaak waren dat vrije trappen, maar er zaten ook fraaie afstandsschoten bij. Hieronder een paar van de meest fraaie doelpunten!













Geplaatst op 10 april 2017 om 16:44