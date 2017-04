Drie keer was het raak afgelopen weekend voor Bas Dost. Onze landgenoot nestelt zich daardoor aan kop van de ESM Gouden Schoen, het overzicht van de Europees Topscorer van het Seizoen.

De boomlange Drent heeft nu 27 doelpunten gemaakt voor Sporting Clube de Portugal. Daarmee komt Dost op gelijke hoogte met Lionel Messi, die eerder deze week door twee doelpunten tegen Sevilla uitliep naar 27 en afgelopen weekend op bezoek bij Málaga CF niet tot scoren kwam. Dost maakte een hattrick in eigen huis tegen Boavista (4-0). Ook achter dit tweetal is het dringen.

Op de derde plaats staat nu Robert Lewandowski. De aanvaller van FC Bayern München was zaterdag goed voor twee treffers in de kraker tegen Borussia Dortmund (4-1). Daardoor bracht de Poolse international zijn seizoenstotaal op 26. Pierre-Emerick Aubameyang was doordeweeks één keer succesvol, waardoor hij nu op 25 doelpunten staat. De drie spelers op de vijfde plaats voegden afgelopen week eveneens een doelpunt aan hun seizoenstotaal toe.

Nicolai Jörgensen kwam afgelopen week niet in actie, waardoor hij verder zakt op de ranglijst. Inmiddels is de topscorer van de Eredivisie, en spits van Feyenoord, terug te vinden op plek 32. Ricky van Wolfswinkel maakte een enorme sprong. De centrumaanvaller van Vitesse was zaterdag goed voor een hattrick in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en bracht zijn totaal op achttien. Hij klom daardoor daardoor 23 plekken naar de veertigste positie.

Ook Eden Hazard voegde drie doelpunten aan zijn totaal toe. Al verdeelde de aanvallende middenvelder van Chelsea zijn aantal over twee wedstrijden. Álvaro Morata van Real Madrid was doordeweeks goed voor een onvervalste hattrick in het shirt van Real Madrid. Hij komt daardoor nieuw binnen op plek 68. Net zoals Heung-Min Son, die zijn productie voor Tottenham Hotspur over twee duels uitsmeerde.

ESM Gouden Schoen 2016/’17

Datum: 10 april 2017

1. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 27 x 2 = 54

Lionel Messi (FC Barcelona) 27 x 2 = 54

3. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 26 x 2 = 52

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 25 x 2 = 50

5. Andrea Belotti (Torino FC) 24 x 2 = 48

Edin Džeko (AS Roma) 24 x 2 = 48

Luis Suárez (FC Barcelona) 24 x 2 = 48

8. Romelu Lukaku (Everton FC) 23 x 2 = 46

Anthony Modeste (1.FC Köln) 23 x 2 = 46

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 29 x 1,5 = 43,5

11. Gonzalo Higuaín (Juventus) 21 x 2 = 42

12. Mauro Icardi (Internazionale) 20 x 2 = 40

Dries Mertens (SSC Napoli) 20 x 2 = 40

14. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 19 x 2 = 38

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 19 x 2 = 38

16. Ciro Immobile (Lazio Roma) 18 x 2 = 36

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 24 x 1,5 = 36

Alexis Sánchez (Arsenal) 18 x 2 = 36

19. Diego Costa (Chelsea) 17 x 2 = 34

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 17 x 2 = 34

Francisco Soares ‘Tiquinho’ (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 17 x 2 = 34

22. Sergio Agüero (Manchester City) 16 x 2 = 32

Dele Alli (Tottenham Hotspur) 16 x 2 = 32

Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 16 x 2 = 32

25. Marcus Berg (Panathinaikos) 21 x 1,5 = 31,5

26. Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 20 x 1,5 = 30

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 15 x 2 = 30

Konstantinos Mitroglou (SL Benfica) 15 x 2 = 30

André Silva (FC Porto) 15 x 2 = 30

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 20 x 1,5 = 30

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 15 x 2 = 30

Geplaatst op 11 april 2017 om 11:30