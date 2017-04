Onder 19 Vrouwen kan zich dinsdag plaatsen voor het EK in Noord-Ierland. De ploeg treft om 19.00 uur Frankrijk. Oranje heeft in Putten aan een punt genoeg.

Bij een nederlaag is het nog niet per se over voor het team van KNVB-coach Jessica Torny. De beste nummer twee van het toernooi gaat namelijk ook door naar het eindtoernooi in Noord-Ierland.

Na afloop van de wedstrijd op Voetbal Centraal reacties van de captain en andere speelsters!

Gaat Onder 19 Vrouwen naar het EK? KNVB-coach Jessica Torny en captain Nurija van Schoonhoven geloven van wel.

Geplaatst op 11 april 2017 om 14:56