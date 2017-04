Er was al een hele tijd sprake van, maar nu lijkt het dan echt definitief te worden. Excelsior en Barendrecht slaan komend seizoen de handen ineen en treden toe tot de Eredivisie Vrouwen.

'Wij wilden als Excelsior het vrouwenvoetbal graag omarmen. Wij wisten dat BVV Barendrecht die stap ook wilde maken en daarom zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten. Wij willen ook echt samenwerken. Het is niet zo dat wel alleen gebruik willen maken van de infrastructuur van Barendrecht. We willen dit minimaal voor drie jaar doen, maar hopelijk voor langere tijd'', zegt algemeen directeur Ferry de Haan tegenover RTV Rijnmond.

''We doen het voor de uitstraling van de club en willen alles beetpakken om de club Excelsior verder te helpen. We hebben wel gezegd dat het geen geld mag kosten. We zullen er ook een maatschappelijke component aanhangen. Dus vanuit Excelsior 4all zullen we er ook een steentje aan bijdragen."

De wedstrijden moeten gespeeld worden bij beide clubs. Het is de bedoeling dat de trainingen plaatsvinden bij de huidige amateurploeg. Vermoedelijk moet een groot aantal voetbalsters van buitenaf worden gehaald. Voorzitter Martin Seltenrijch van Barendrecht: "Wij hebben hier voldoende talent rondlopen, maar de Eredivisie is weer een ander niveau."

Geplaatst op 11 april 2017 om 15:06