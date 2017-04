Tom Boere is niet te stoppen dit seizoen. De spits van FC Oss koerst rechtstreeks af op de topscorerstitel in de Jupiler League en de stap naar de Eredivisie lonkt. Hoe verging het de vorige topschutters van de Eerste Divisie op een hoger niveau?

Van de vijftien topscorers in de Eerste Divisie sinds de eeuwwisseling, speelden er veertien ooit in de Eredivisie. Alleen Ralf Seuntjens, die vorig seizoen als goaltjesdief de Gouden Stier ontving, wacht nog op zijn debuut op het hoogste niveau. Mocht hij zijn huidige club, VVV-Venlo, trouw blijven, dan raakt hij hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen van de nul af.

De meest recente topschutters in de Jupiler League waren geen doorslaand succes in de Eredivisie. Sjoerd Ars en Johan Voskamp kwamen simpelweg te kort. De twee spelen inmiddels weer in de vertrouwde omgeving van de Eerste Divisie. Lars Veldwijk deed het zeer behoorlijk bij PEC Zwolle, maar wordt tegenwoordig door KV Kortrijk verhuurd aan Aalesunds FK…

Verder terug in de geschiedenisboeken duiken de namen op van Donny de Groot, Jack Tuyp en Sandro Calabro. Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken. Typische spitsen die in de Jupiler League zeer behoorlijk presteerden, maar in de Eredivisie ondersneeuwden. Santi Kolk mag terugkijken op een redelijk geslaagde periode in de Eredivisie. Bij ADO Den Haag en Vitesse kende de spits een aantal zeer behoorlijke jaren.

Uiteraard zijn er ook spitsen geslaagd. Wat te denken van Klaas Jan Huntelaar, die doelpunten zou maken op het allerhoogste niveau. Op zijn palmares prijken 42 interlandgoals en de topscorerstitels in de Eredivisie en de Bundesliga. Ook Danny Koevermans bereikte via de Eredivisie het Nederlands elftal. Michael de Leeuw heeft eveneens prima gepresteerd in de Eredivisie. Met name zijn 17 doelpunten in het seizoen 2014/2015 zitten in Groningen nog vers in het geheugen.

Al het FC Oss nieuws lezen?

Geplaatst op 11 april 2017 om 17:30