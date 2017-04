Het is niet het seizoen van SpVgg Burgbrohl. De club uit het gelijknamige Duitse dorp, zo’n 130 kilometer over de grens bij Kerkrade, incasseert de ene na de andere afstraffing. Zaterdag werd de degradatie officieel, na een 0-17 nederlaag tegen Hauenstein, dat nota bene zelf ook nog knokt tegen afdaling uit de Duitse Oberliga.

Wie denkt dat het hier gaat om een ploeg in de krochten van het Duitse amateurvoetbal, die heeft het mis. De Oberliga is het vijfde niveau. Op de piramide dus vergelijkbaar met de Nederlandse Hoofdklasse, maar qua niveau niet veel minder dan onze Tweede Divisie. In 2010 speelde RB Leizpig nog in de Oberliga, terwijl Hoffenheim daar begin deze eeuw ook nog haar wedstrijden afwerkte.

SpVgg Burgbrohl promoveerde in 2013 naar de Oberliga, een competitie die achttien ploegen telt. Dat ging aanvankelijk best aardig. Burgbrohl eindige als tiende, dertiende en veertiende. Keurig gehandhaafd. Dit seizoen loop het anders. Na 26 speelronden heeft de ploeg uit het 3.000 zielend tellend dorp nog maar één schamel punt te pakken. Bij SV Saar 05 Saarbrucken krabben ze zich nog wel eens achter de oren, want in oktober kwamen zij niet verder dan 0-0 tegen het geplaagde Burgbrohl.

Monsterscores

Vanaf de winterstop namen de uitslagen van SpVgg Burgbrohl pas echt zorgelijke vormen aan. 10-0, 17-0, 22-0. De arme ploeg maakte het allemaal al mee. Tegen subtopper Hertha Wiesbach eindigde het zelfs in 25-0. Elke 216 seconden lag de bal in het netje. Na 26 rondes staat het pijnlijke doelsaldo inmiddels op 8 treffers vóór en 162 tegen.

Dat de resultaten sinds de jaarwisseling zo extreem zijn, heeft een reden. SpVgg Burgbrohl kampt met financiële problemen. Aangezien de resultaten tijdens de eerste seizoenshelft al niet denderend waren, wilde de club het eerste elftal in de winter uit de competitie halen. Daar staken de andere clubs uit de Oberliga een stokje voor. Wegens het eventueel mislopen van entreegelden, dreigden zij met het eisen van schadevergoedingen. Een financiële tik die Burgbrohl er niet bij kon hebben.

Leegloop

De club besloot het elftal toch maar in de competitie te houden. Salarissen betalen zat er echter niet meer in. De 21 contractspelers vertrokken in de winterstop dan ook allemaal. Het bestuur vulde de selectie op met spelers uit het tweede elftal, die tot voor kort liefst vijf niveaus lager speelden. “De jongens blijven bij elkaar en geven alles”, verzuchtte bestuurslid Ralf Dünchel onlangs in een interview met fussball.de. “Maar ze zijn gewoon niet genoeg voor deze competitie. Voor hen zitten er toch vijf divisies tussen."

Dünchel en zijn club zijn overigens nog wel in de race om een prijs te winnen. Het oorspronkelijke tweede elftal is niet teruggetrokken uit de competitie en staat zelfs bovenaan in de competitie. Ook speelt SpVgg Burgbrohl II binnenkort de halve finale van de beker. Wellicht is het binnenkort dus toch groot feest in het Rhodius-Stadion!

