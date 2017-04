Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdag de oefenwedstrijd tegen IJsland met 4-0 gewonnen. Bij rust stond het op De Vijverberg in Doetinchem 1-0 voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

Vivianne Miedema had de score geopend. In de tweede helft maakte de aanvalster haar tweede doelpunt van de wedstrijd. De 3-0 kwam op naam van Lieke Martens. De vier treffer was een eigen doelpunt. Oranje verloor zaterdag met 1-2 van Frankrijk.

Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Zeeman (63. Janssen), Van Es; Middag (46. Spitse), Martens, Groenen, Van de Sanden (76. Beerensteyn), Miedema, Van de Donk (63. Roord)

