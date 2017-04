Onder 19 Vrouwen heeft zich dinsdag opnieuw geplaatst voor het EK. De ploeg van KNVB-coach Jessica Torny speelde met 0-0 gelijk tegen Frankrijk en dat was genoeg om de Eliteronde als groepswinnaar af te sluiten.

De jonge Oranjeleeuwinnen wonnen eerder dit toernooi met 5-0 van Slovenië en met 5-0 van Portugal. Ze hadden aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen, want Frankrijk had met 4-0 en 3-1 gewonnen. De beste kansen waren in het onderlinge duel voor de Fransen, maar daar maalde na afloop niemand om.

Opstelling Nederland:

Lize Kop (GK) © (CTO Amsterdam Talent Team), Noah Waterham (CTO Amsterdam Talent Team), Vera ten Westeneind (CTO Eindhoven Talent Team), Aniek Nouwen (PSV), Nadine Noordam (ADO Den Haag), Eva van Deursen (CTO Eindhoven Talent Team), Joëlle Smits (CTO Eindhoven Talent Team), Quinty Sabajo (CTO Amsterdam Talent Team), Caitlin Dijkstra (CTO Eindhoven Talent Team), Kayleigh van Dooren (CTO Amsterdam Talent Team) en Victoria Pelova (ADO Den Haag).

Wissels: 64. Dijkstra vervangen door Kay-Lee de Sanders (CTO Amsterdam Talent Team), 90. Smits vervangen door Rebecca Doejaaren (PEC Zwolle) en 90+4 Sabajo vervangen door Jamie Altelaar (CTO Amsterdam Talent Team).

Geplaatst op 11 april 2017 om 22:47