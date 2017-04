Woensdagavond zijn in de Champions League de Nederlandse ogen op één man gericht. Arjen Robben neemt het met Bayern München op tegen Real Madrid. En we mogen wat verwachten van de buitenspeler, want Robbens optreden tegen Borussia Dortmund afgelopen zaterdag was veelbelovend.

Een doelpunt, acht schoten, acht succesvolle dribbels en 81 balaanrakingen. Robben was tegen Borussia Dortmund dwingend aanwezig op het veld en dribbelde langs Marcel Schmelzer en Marc Bartra alsof het pionnetjes op een trainingsveld waren. Zijn aandeel in de ruime overwinning – Bayern won Der Klasiker met 4-1 – was heel groot. Erik Meijer genoot als vanouds van de rappe buitenspeler. “Robben was de beste man van het veld. Hij was in bloedvorm, geweldig”, zegt de voormalig speler van onder anderen PSV, Bayer Leverkusen en Liverpool tegenover Voetbal Centraal.

Als analist van Sky Deutschland ziet Meijer Robben wekelijks spelen in de Bundesliga. Hij heeft vooral bewondering voor zijn mentaliteit. “Robben is een voetbalidioot”, oordeelt hij. “Hij doet er tot in het kleinste detail alles aan om fit en goed te zijn. Hij schuift er alles voor aan de kant. Dat is een kwaliteit die niet veel spelers hebben. Hij heeft een drive om elke training, elke wedstrijd, elke invalbeurt te laten zien hoe goed hij is. Dat is ongelooflijk moeilijk.”

“Neem zijn boosheid na zijn wissel tegen Borussia Mönchengladbach”, vervolgt Meijer. “Een speler die meer dan zeshonderd wedstrijden in zijn carrière gespeeld heeft ergert zich aan een wissel, dat is toch prachtig. Het typeert Arjen Robben, altijd het maximale eruit halen en dan niet snappen dat je gewisseld wordt. Ik vind dat fantastisch. Aan zijn mentaliteit kan elke voetballer in Nederland een voorbeeld aan nemen.”

Sop in Sofia

Na een blik op de statistieken kan men niet anders concluderen dan dat Robben in vorm is. Met negen doelpunten en vijf assists is dit seizoen cijfermatig niet het beste jaar van de Nederlander, maar de stempel van Robben op het spel van Bayern is de laatste weken groot te noemen. De staticideskundigen van WhoScored gaven Robben in zijn laatste vijf wedstrijden voor Bayern gemiddeld een beoordeling van een 7,8. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo van Champions League-opponent Real Madrid komt in dezelfde periode niet verder dan een 7,4.

Helaas biedt WhoScored geen informatie over de interland van Nederland tegen Bulgarije. Jammer, want juist in deze wedstrijd was Robben onvindbaar en kon hij Oranje niet voor een nederlaag behoeden. Toch is zijn slechte optreden in Sofia simpel te verklaren, aldus Meijer. “Bij Bayern München zijn er acht gevaarlijke spelers, bij het Nederlands elftal is het er eentje. Als tegenstander is het makkelijker je te focussen op enkel Robben dan op Ribery, Müller, Lewandowski, Thiago én Robben. Als je een overtalpositie creëert tegen Arjen, dan wordt het ook voor hem moeilijk. Als hij dan niet de juiste kwaliteit om zich heeft, komt hij niet tot zijn recht.”

Robben is goed, maar kan het niet alleen. “De focus ligt bij Oranje honderd procent op hem. Sneijder heeft het momenteel niet, Van Persie is er niet meer en iemand als Klaassen – die het overigens goed doet bij Ajax – is een ander type speler. Dat is geen passer, maar iemand die bijsluit in de zestien. Dat is een wereld van verschil ten opzichte van Thiago”, aldus Meijer.

Flinke tegenstand voor Robben

Woensdagavond treft Robben in Marcelo een directe tegenstander van formaat. Volgens Meijer wordt het een interessante strijd. “Marcelo – Robben is zeker een leuk duel. Ik denk dat Robben in het voordeel is als hij één op één tegenover Marcelo staat, maar we moeten afwachten in hoeverre Ramos Marcelo kan ondersteunen. Ik denk dat Real Bayern gaat laten komen en op de counter zal loeren. Dortmund speelde tegen Bayern met verdedigers die heel offensief dachten en dan werk je Bayern in de hand.”

Voor Meijer is duidelijk wie woensdag aan het langste eind zal trekken. “Bayern is de favoriet. Als Robben en Bayern spelen zoals afgelopen zaterdag, zal Real een hele moeilijke avond krijgen.”

Geplaatst op 12 april 2017 om 12:00