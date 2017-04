Hij zou in beeld zijn om bij Arsenal het transferbeleid in handen te krijgen: Marc Overmars. De club die scouten tot kunst verhief scout een technisch directeur. Op basis waarvan eigenlijk? Op het rapport van Overmars prijken toch aardig wat onvoldoendes.

Voor het rapport van bijna vijf jaar transferbeleid namen we alle aankopen van Marc Netto onder de loep. Arbitrair weliswaar, maar toch veelzeggend. Let wel: aankopen, dus geen huurlingen. Dat laatste criterium pakt gunstig uit voor het gemiddelde van Overmars, die zeker op het gebied van huurlingen geen beste prestaties kan overleggen (Cuenca, Krkic, Zimling, Sanogo, Krul bijvoorbeeld).

In het overzicht hebben we alleen spelers opgenomen die door Overmars zijn aangetrokken voor de hoofdmacht, dus geen spelers die al in Amsterdam rondliepen toen hij in 2012 zijn intrede deed, of spelers die via de jeugdopleiding doorstootten naar het eerste elftal.

Naam Gekocht Verkocht Aankoopprijs Verkoopprijs Rapportcijfer Tobias Sana 2012 2014 320.000 0 5 Niklas Moisander 2012 2015 4.000.000 0 6 Ryan Babel 2012 2013 0 0 6 Christian Poulsen 2012 2014 0 0 6 Lasse Schöne 2012 - 0 - 8 Lucas Andersen 2012 2016 1.400.000 1.500.000 5 Riechedly Bazoer 2013 2017 0 12.000.000 9 Mike van der Hoorn 2013 3.800.000 2.500.000 5 Lerin Duarte 2013 2016 3.000.000 0 3 Nick Viergever 2014 - 2.000.000 - 7 Richairo Zivkovic 2014 - 2.150.000 - 5 Diederik Boer 2014 - 1.000.000 - 6 André Onana 2015 - 150.000 - 8 Daley Sinkgraven 2015 - 7.000.000 - 6 Nemanja Gudelj 2015 2017 6.000.000 5.500.000 5 Arek Milik 2015 2016 2.800.000 32.000.000 10 Amin Younes 2015 - 2.500.000 - 7 John Heitinga 2015 2016 0 0 4 Hakim Ziyech 2016 - 11.000.000 - 7 Mateo Cassierra 2016 - 5.500.000 - 5 Davinson Sánchez 2016 - 5.000.000 - 8 Heiko Westermann 2016 - 0 - 2 Gemiddeld 6,05

Een 6,05 is genoeg om over te gaan naar het volgende jaar, maar of Arsenal er warm van moet worden?

Geplaatst op 12 april 2017 om 16:28