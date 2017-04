Drie Champions League-duels, drie penalty’s. Griezmann schoot de bal keurig binnen, Fabinho en Vidal misten. De twee laatstgenoemden zijn lang niet de enige die op het miljardenbal een strafschop niet wisten te benutten. Wie zijn de beste en de slechtste specialisten in de Champions League?

In totaal lag de bal dit seizoen tot nu toe 51 keer op de stip in de Champions League. 31 keer (ongeveer zestig procent) was het raak. Bayern München en FC Barcelona mochten het vaakst van elf meter aanleggen, vier keer. Allebei wisten ze er daarvan drie te benutten. Ook Juventus scoorde er drie (uit drie). Daarmee zijn deze drie ploegen koploper als het gaat om meeste gemiste penalty’s.

Sevilla stond met drie gemiste penalty’s (van de drie) op de eerste plaats van meeste missers. Na vandaag moeten de Spanjaarden deze plek delen met AS Monaco, dat eveneens alle drie de penalty’s niet wist te benutten. Nog een aantal andere ploegen delen dit percentage succesvolle penalty’s van nul procent. Bayer Leverkussen, FC Kopenhagen, Olympique Lyon, Ludogorets Razgrad en Borussia Dortmund kregen één strafschop toegekend en misten allemaal. Het penaltyprobleem waar PSV mee kampte kennen we: de Eindhovenaren misten beide twee penalty’s die ze tijdens hun Champions League-avontuur mochten nemen.

Specialisten

Robert Lewandowski is de beste strafschoppenspecialist. De spits van Bayern München scoorde drie van de drie penalty’s die hij mocht nemen. Omdat hij vandaag ontbrak vanwege een schouderblessure nam Arturo Vidal zijn rol vandaag op zich. Zonder succes dus: de bal vloog hoog over de goal van Navas.

Monaco’s Falcao is het minst gelukkig van elf meter. Hij miste twee keer. Zijn ploeggenoot Fabinho deed het vandaag overigens niet beter. De middenvelder kreeg de kans om Monaco vroeg in de wedstrijd op 0-1 te zetten, maar verzuimde.

Penalty-killers

Slechts twee keepers wisten de bal meer dan een keer uit het doel te houden. Benfica-doelman Ederson kreeg drie penalty’s tegen en liet er hiervan slechts één door. Leicester City’s Kasper Schmeichel stond zelfs op een percentage van honderd procent, maar werd vandaag gepasseerd door Antoine Griezmann. Ook hij staat nu op twee reddingen uit drie penalty’s. Ludovic Butelle, de doelman van Club Brugge, werd het vaakst gepasseerd van elf meter: drie keer. Hij stopte overigens ook nog een penalty.

Geplaatst op 13 april 2017 om 00:02