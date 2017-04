Cristiano Ronaldo schoot Real Madrid woensdag in de kwartfinales van de Champions League naar een overwinning op Bayern München (1-2). De Portugees maakte zijn 99ste en 100ste doelpunt in een Europees bekertoernooi. Hij is de eerste speler die tot dat aantal Europese doelpunten kwam.

Dankzij de doelpunten van Ronaldo (32) staat Real Madrid nu met één been in de halve finales. De productie van CR7 haperde dit seizoen in de Champions League met twee doelpunten, maar in de kwartfinales verdubbelde hij het aantal. Daarmee kwam de teller voor Ronaldo op zeventien goals in zeventien Champions League-kwartfinales.



"Het is een mooie eer om deze mijlpaal te bereiken en het is extra mooi om dit te bereiken door te scoren tegen een grote club als Bayern", aldus Ronaldo tegen UEFA.com. De Portugees vond in de Europese toernooien 84 keer het net voor Real Madrid en zestien keer voor Manchester United: 97 in het hoofdtoernooi van de Champions League, één in de voorronde en twee in de UEFA Supercup.



Zijn eerste goal in Europees verband maakte Ronaldo in dienst van Manchester United, dat was in 2005, in de voorronde van de Champions League tegen Debreceni. Ronaldo deed er zestig duels over om tot twintig Europese goals te komen, maar daarna ging de productiviteit, met name vanaf zijn overstap naar Real Madrid, omhoog: tachtig doelpunten in 83 Europese duels. Zijn eerste hattrick maakte Ronaldo in het seizoen 2012/13 in de uitwedstrijd tegen Ajax. Er volgde sindsdien nog vier hattricks, waarbij de aanvaller tegen Malmö FF vier keer scoorde.



Een overzicht van 100 goals in 143 Europese duels:



Hoe maakte Ronaldo zijn Europese goals?

70 - Rechts (10 vrije trappen)

14 - Links

16 - Hoofd



Meeste doelpunten tegen:

7 - Schalke 04, Ajax

6 - Malmö, Galatasaray

5 - Shakhtar Donetsk, Juventus, AS Roma, Bayern München





Goals per ronde:

1 - Kwalificatie

51 - Groepsfase

17 - Achtste finales

18 - Kwartfinales

9 - Halve finales

4 - Finale



Resultaten wanneer Ronaldo scoorde:

56 - winst

6 - gelijk

5 - verlies



Meeste goals in Europese bekertoernooien

100 - Cristiano Ronaldo (143 duels)

97 - Lionel Messi (118)

76 - Raúl González (158)

70 - Filippo Inzaghi (114)

67 - Andriy Shevchenko (142)

Geplaatst op 13 april 2017 om 15:03